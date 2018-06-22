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Опальная Лолита заявила, что не знает, кто такой Сенцов

STYLERЗвёзды        22.06.2018 - 22:32
Фото: Лолита (facebook.com -LolitaMilyavskaya)
Фото: Лолита (facebook.com -LolitaMilyavskaya)

СБУ запретила Лолите въезд в Украине и теперь она не сможет увидеть выпускной дочери

Известная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой СБУ на три года запретила въезд в нашу страну, пожаловалась, что не может приехать в Киев на выпускной дочери, а также заявила, что не знает, кто такой Олег Сенцов. Об этом опальная звезда написала на своей странице в соцсети Instagram.

Фото: Дочь Лолиты (instagram.com/lolitamilyavskaya)

В комментариях певице напомнили о политзаключенном украинце в РФ Олеге Сенцове.

"Каждый делает свой выбор. Вы сделали ... и Сенцов тоже сделал выбор ... Ему не хотите посмотреть в глаза?", - поинтересовалась у Лолиты украинцы.

"Не знаю, кто такой Сенцов. А "выбор"сделали за миллионы людей", - ответила опальная певица.

Скриншот комментариев (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Также звезда заявила, что будет работать везде, где ее ждут.

"Я работаю, и на это живет моя семья в Украине. Играть в различные политические игры, не будучи политиком, судьба лицемеров. Я буду работать везде, где меня ждут", - подытожила Лолита.

Скриншот комментариев (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Пользователи соцсети возмутились таким заявлением Лолиты. Ей напомнили, что за поддержку агрессии России теперь пришлось платить.

Скриншот комментариев (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Артистка родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области , ее детство и юность прошли в Киеве. Ее дочь от брака с Александром Цекало, Ева, живет у матери Лолиты в Киеве.

Ранее Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото).

Сколько украинских политзаключенных в РФ

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Теги: Лолита
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