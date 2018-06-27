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Отец Майкла Джексона умер

STYLERЗвёзды        27.06.2018 - 20:21
Фото: Майкл Джексон и Джо Джексон (facebook.com/Joe5Jackson)
Фото: Майкл Джексон и Джо Джексон (facebook.com/Joe5Jackson)

Музыкальный продюсер умер в возрасте 89 лет

Умер отец Майкла Джексона, музыкальный продюсер Джо Джексон. О его кончине сообщило издание TMZ.

Джо Джексону было 89 лет. В июне его госпитализировали с терминальной стадией рака. Он умер в окружении жены, детей и внуков.

Музыкальный продюсер скончался в среду, 27 июня, спустя девять лет после смерти знаменитого сына – Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года.

У Джозефа Джексона было 10 детей. Почти все они стали музыкантами.

Свою карьеру Джо Джексон начал в начале 1960-х годов. Он работал менеджером музыкальной группой Jackson 5, состоящей из его сыновей. Позже Майкл Джексон рассказывал, что отец постоянно ругался на них и порол во время репетиций и перед выступлениями. В 2010 году в интервью Опре Уинфри Джо Джексон сказал, что такой метод воспитания принес результаты.

В 2014 году Джо Джексона включили в Зал славы ритм-н-блюза.

Накануне отец Майкла Джексона подтвердил слухи о скорой смерти и опубликовал прощальный пост в соцсети.

"Я видел больше закатов, чем мне осталось увидеть. Солнце встает, когда приходит время и, нравится тебе это или нет, заходит, когда приходит время", - написал он.

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Теги: смерть, Джексон, Майкл Джексон, умер
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