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Интервью

Отец Меган Маркл резко высказался в адрес королевы Великобритании

STYLERЗвёзды        28.06.2018 - 23:38
Фото: Меган Маркл (royal.uk)
Фото: Меган Маркл (royal.uk)

Томас Маркл уверен, что королева препятствует его дочери общаться с ним

Отец Меган Маркл Томас Маркл недавно рассказал о том, что после его последнего интервью, дочь совсем перестала ему звонить и писать. Об этом сообщает tmz.com.

Отец герцогини Сассекской уже неоднократно удивлял общество неординарными выходками и высказываниями. В этот раз он сказал, что вся королевская семья, включая Меган, решила негласно объявить ему бойкот и не принимать мужчину в качестве полноправного члена семьи. Также Томас добавил, что королева Великобритании планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом, но избегает любых контактов с ним.

Фото: Меган Маркл со своим отцом (facebook.com/RoyalsMag)

 "Если королева готова встретиться с нашим высокомерным и бездушным президентом, у нее нет оправдания не встречаться со мной, я не настолько плох", - сказал Томас Маркл. 

73-летний мужчина категорически не согласен с решением королевы Елизаветы II игнорировать его и твердо намерен пересечь океан, чтобы встретиться с Меган и ее мужем.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри находятся на грани развода.

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Теги: Меган Маркл
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