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"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу

STYLERЗвёзды        14.06.2018 - 11:43
Фото: Ани Лорак на своем шоу DIVA (facebook.com_pg_AniLorak)
Фото: Ани Лорак на своем шоу DIVA (facebook.com_pg_AniLorak)

Она призналась, что потратила около 5 миллионов долларов

Опальная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая ведет активную карьерную деятельность в России, призналась, что сейчас погрязла в колоссальных долгах. Об этом передает издание clutch.ua.

Певица рассказала, что грандиозное шоу DIVA обошлось ей в несколько миллионов долларов и загнало в долговую яму.

"Оно стоит столько, что я сейчас в долгах. И отрабатывать его буду ближайших пару лет точно. Цифры мы еще до конца не знаем, потому что рассчитались не со всеми подрядчиками, мы еще собираем счета… речь идет о миллионах долларов", - говорит Ани Лорак.

В издании отметили, что для этого проекта Каролины понадобилось более 210 тонн оборудования, сцена-трансформер, порядка 500 кинетических подвесов для создания трюков в воздухе, 19 лифтов, 240 сценических костюмов и около 3 часов живого звука. 

Режиссером шоу стал Олег Бондарчук, а над проектом работали команда из 250 человек.

Фото: Ани Лорак (facebook.com_pg_AniLorak)

Ани Лорак представила масштабное шоу весной этого года в Минске (Беларусь), далее гастролировала в США и пяти российских городах.

Певица не смогла обойти масштабами шоу Филиппа Киркорова, которое остается первым по затратам в российском шоу-бизнесе.

Лорак не назвала точную цифру стоимости, но призналась, что потратила около 5 миллионов долларов. Она добавила, что к концу осени планирует дать еще около 20 шоу по всему миру.

Ранее сообщалось, что на концерте Ани Лорак в России случился казус с наглым поклонником (видео).

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