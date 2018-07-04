Певица-трансгендер Зианджа показала, какой она была в детстве

Звезда поделилась детскими фото

Известная украинская певица-трансгендер Зианджа, ранее известна как Борис Апрель, опубликовала новые детские фото в Instagram-stories.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Стоит отметить, что звезда в 2014 году сделала каминг-аут и сообщила миру о том, что она – транссексуал. Позже была сделана операция по смене пола. Однажды певица рассказала, что с детства чувствовала себя девочкой.

Напомним, в конкурсе Мисс Вселенная примет участие девушка-трансгендер.

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