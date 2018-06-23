Пил и плакал: Джонни Депп прокомментировал развод с Эмбер Херд

Актер очень тяжело переживал расставание

Голливудский актер Джонни Депп начал пить после развода с Эмбер Херд. Об этом он рассказал в интервью изданию Rolling Stone.

"Мое падение было настолько глубоким, насколько это вообще возможно. Я не мог терпеть боль каждый день", – признался Джонни Депп.

Пытаясь справится с ситуацией, актер обратился к советам психологов, которые рекомендовали описывать свои переживания на бумаге. Тогда Джонни Депп начал писать мемуары.

"Однажды утром налил себе водки и печатал, пока слезы полностью не затуманили взгляд, и перестал видеть страницу. Я все пытался понять, чем заслужил все это, что сделал... Старался быть добрым и помогать всем, не врать. Правда для меня важнее всего,

– рассказал актер.

"Досадно говорить, что я тратил 30 тысяч долларов на вино... Потому что сумма была больше", – добавил Джонни Депп, комментируя заявления его финансистов о растрате средств.

Ранее стало известно, почему Джонни Депп сильно похудел.

Фанаты объяснили вид артиста финансовыми проблемами и разводом с Эмбер Херд, но инсайдеры утверждают, что Деппу пришлось похудеть для новой роли. Стало известно, что актер недавно завершил съемки в драме "Richard Says Goodbye". Фильм расскажет историю 54-летнего университетского профессора, который узнает, что он смертельно болен.

Что вы не знали о соблазнительной экс-солистке группы NikitA