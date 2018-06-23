Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Пил и плакал: Джонни Депп прокомментировал развод с Эмбер Херд

STYLERЗвёзды        23.06.2018 - 02:10
Фото: Джонни Депп (instagram.com-johnnydeppofficial)
Фото: Джонни Депп (instagram.com-johnnydeppofficial)

Актер очень тяжело переживал расставание

Голливудский актер Джонни Депп начал пить после развода с Эмбер Херд. Об этом он рассказал в интервью изданию Rolling Stone.

"Мое падение было настолько глубоким, насколько это вообще возможно. Я не мог терпеть боль каждый день", – признался Джонни Депп.

Пытаясь справится с ситуацией, актер обратился к советам психологов, которые рекомендовали описывать свои переживания на бумаге. Тогда Джонни Депп начал писать мемуары.

"Однажды утром налил себе водки и печатал, пока слезы полностью не затуманили взгляд, и перестал видеть страницу. Я все пытался понять, чем заслужил все это, что сделал... Старался быть добрым и помогать всем, не врать. Правда для меня важнее всего,
– рассказал актер.

"Досадно говорить, что я тратил 30 тысяч долларов на вино... Потому что сумма была больше", – добавил Джонни Депп, комментируя заявления его финансистов о растрате средств.

Ранее стало известно, почему Джонни Депп сильно похудел.

Фанаты объяснили вид артиста финансовыми проблемами и разводом с Эмбер Херд, но инсайдеры утверждают, что Деппу пришлось похудеть для новой роли. Стало известно, что актер недавно завершил съемки в драме "Richard Says Goodbye". Фильм расскажет историю 54-летнего университетского профессора, который узнает, что он смертельно болен. 

Что вы не знали о соблазнительной экс-солистке группы NikitA

Джонни Депп встречался с поклонницами в Москве за деньги Не вписался в поворот: Джонни Депп попал в аварию в Петербурге
Теги: Джонни Депп
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь