Победитель Евровидения 2017 представил первый клип после пересадки сердца (видео)

Сальвадор Собрал презентовал новую работу

Победитель международного песенного конкурса Евровидение 2017, португальский певец Сальвадор Собрал, который недавно перенес сложную операцию по пересадке сердца, представил эмоциональный клип на песню "Cerca del Mar" ("У моря"). Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.

По сюжету видео главные герои - маленький мальчик и Собрал, которые проживают разный спектр эмоций у моря. Клип снят в черно-белых тонах, а в конце приобретает яркие краски.

Стоит отметить, что это первая музыкальная работа после перенесенного певцом хирургического вмешательства.

Видео: Salvador Sobral - Cerca del Mar (YouTube/Salvador Sobral)

Напомним, что впервые на сцену после операции он вышел в апреле этого года, а позднее выступил в финале Евровидения 2018, на котором статус победителя переняла представительница Израиля Нетта Барзилай.

Ранее сообщалось, что Сальвадор Собрал выступил на Евровидении 2018 после пересадки сердца.

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