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В Португалии заменили скандально известный бюст Роналду

STYLERЗвёзды        21.06.2018 - 19:57
Фото: Криштиану Роналду (facebook.com/Cristiano)
Фото: Криштиану Роналду (facebook.com/Cristiano)

Знаменитую скульптуру поменяли на другую по просьбе семьи спортсмена

Известный бюст нападающего сборной Португалии и испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду, стоявший в португальском аэропорту, был заменен на новый, сообщает BBC. Многие называли скульптуру отвратительной, ужасающей и невероятно смешной.

Фото: Первая и последняя версии бюста Роналду (bbc.com)

Скульптор Сантош создал бюст в прошлом году. И несмотря на то что уже была сделана более похожая копия футболиста, в аэропорту решили поставить именно эту версию. Бронзовую скульптуру установили в 2017 году, когда аэропорт Мадейры решили назвать в честь Роналду, который является для населения местным героем.  

Семья футболиста обратилась с просьбой о замене бюста на другой через музей CR7, владельцем которого является сам спортсмен. Но поклонникам Криштиану Роналду смешная версия бюста очень пришлась по душе и они создали петицию, в которой требуют вернуть творение Сантоша, передает Еsquire.

"Когда Роналду счастлив, у него есть эта спонтанная улыбка, и тот, кто с ним знаком, знает, что у него нет фирменной улыбки. Да, это не стопроцентное сходство, но люди должны понимать, что искусство - это способ самовыражения, основанный на эмоциях", - рассказывал Сантош о своей первой скульптуре Роналду.

Напомним, всемирно известные звезды "Ла Скала" и Венской оперы выступят под открытым небом в Киеве.

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Теги: португалия, Криштиану Роналду, бюст
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