Звезды "Ла Скала" и Венской оперы споют под открытым небом в Киеве

Концерт состоится 23 июня

В Киеве, 23 июня, в 19.00 состоится концерт всемирно известных украинских солистов, которые выступают в театрах "Ла Скала", "Метрополитен-опера", "Ковент-Гарден" и Венской опере.

В концерте, который состоится в рамках проекта "В Україну повернусь", примут участие такие мировые звезды, как Людмила Монастырская, Ольга Бессмертная, Мариан Талаба, Зоряна Кушплер и Александр Цымбалюк. Они исполнят фрагменты из популярных мировых опер в сопровождении симфонического оркестра Национальной филармонии Украины под открытым небом.

"Это певцы мирового уровня. И чтобы послушать кого-нибудь из них, например, в "Метрополитен-опера", нужно заплатить 300-500 долларов за билет. У киевлян будет уникальная возможность услышать их бесплатно. К тому же, вы нигде больше не увидите этих артистов вместе на одной сцене. Также это сложный проект с технической точки зрения, ведь на открытой сцене другая акустика. Звукорежиссерам придется качественно "вызвучить" не только певцов, но и каждый инструмент симфонического оркестра и хор", — отметил Анатолий Соловьяненко, творческий руководитель проекта.

Из чего состоит программа

Программа концерта состоит из известнейших произведений мировой классики: "Вальс Маргариты" ("Фауст"), "Ария Калафа" ("Турандот"), "Те Деум" ("Тоска"), "Хор из оперы "Набукко", "Хабанера" из оперы "Кармен".

Декорации для сцены проекта "В Україну повернусь" создала современная украинская художница Taisha 3.14. По ее замыслу, одним из элементов художественного оформления стал подсолнечник, на лепестках которого нанесены высказывания выдающихся украинцев. Его стебель пострадал от вредителей, в некоторых местах надломлен, но он все равно тянется к солнцу. Такую параллель художница провела с современной Украиной, которая развивается даже в сложные времена своей истории. Композицию обрамляют пчелиные соты.

"Пчелы всегда летят на Родину, в свой улей, также как в нашем случае все артисты летят домой", — подчеркнул Анатолий Соловьяненко.

"В Україну повернусь" — художественный проект под руководством Анатолия Соловьяненко, в рамках которого всемирно известные украинские певцы, солисты лучших оперных театров мира дают бесплатный концерт на столичной Софийской площади. Выступления пройдут в сопровождении большого симфонического оркестра Национальной филармонии Украины и при участии Национальной академической хоровой капеллы Украины "Думка".

Что известно об участниках концерта

Людмила Монастырская признана лучшей современной исполнительницей роли Аиды в мире и выступает вместе с Пласидо Доминго и Лео Нуччи на сценах "Ла Скала", "Ковент-Гарден", "Метрополитен-опера".

Ольга Бессмертная — первая украинская певица, которая в 2015 году открывала Венский бал. Исполняла партии графини в "Свадьбе Фигаро", Донны Эльвиры в "Дон Жуане", Леоноры в "Трубадуре", Русалки в одноименной опере и другие.

Мариан Талаба — певец, которого европейские критики сравнивают с Энрико Карузо и Лучано Паваротти, более 15 лет является ведущим солистом Венской национальной оперы.

Зоряна Кушплер — обладательница уникального меццо-сопрано. С 2008 года поет в Венской национальной опере, а также выступает на всемирно известных сценах Великобритании, Америки, Японии.

Александр Цымбалюк – солист всемирно известных театров, таких как: "ЛаСкала", "Метрополитен-опера", Парижской национальной и Лондонской королевской опер.

Вход на концерт свободный, количество посадочных мест ограничено. Для того, чтобы поприсутствовать на концерте, нужно пройти регистрацию по ссылке https://goo.gl/fhM6Hr.

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