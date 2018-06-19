Зірки "Ла Скала" і Віденської опери заспівають під відкритим небом у Києві

Концерт відбудеться 23 червня

У Києві, 23 червня, о 19.00 відбудеться концерт всесвітньо відомих українських солістів, які виступають в театрах "Ла Скала", "Метрополітен-опера", "Ковент-Гарден" та Віденській опері.

У концерті, який відбудеться в рамках проекту "На Україну повернусь", приймуть участь такі світові зірки, як Людмила Монастирська, Ольга Безсмертна, Маріан Талаба, Зоряна Кушплер і Олександр Цимбалюк. Вони виконають фрагменти з популярних світових опер у супроводі симфонічного оркестру Національної філармонії України під відкритим небом.

"Це співаки світового рівня. І щоб послухати кого-небудь з них, наприклад, в "Метрополітен-опера", потрібно заплатити 300-500 доларів за квиток. У киян буде унікальна можливість почути їх безкоштовно. До того ж, ви ніде більше не побачите цих артистів на одній сцені. Також це складний проект з технічної точки зору, адже на відкритій сцені інша акустика. Звукорежисерам доведеться якісно "вивчити" не тільки співаків, але кожен інструмент симфонічного оркестру та хор", — зазначив Анатолій Солов'яненко, творчий керівник проекту.

З чого складається програма

Програма концерту складається з найвідоміших творів світової класики: "Вальс Маргарити" ("Фауст"), "Арія Калафа" ("Турандот"), "Ті Деум" ("Туга"), "Хор з опери "Набукко", "Хабанера" з опери "Кармен".

Декорації для сцени проекту "На Україну повернусь" створила сучасна українська художниця Taisha 3.14. За її задумом, одним з елементів художнього оформлення став соняшник, на пелюстках якої нанесені висловлювання видатних українців. Його стебло постраждав від шкідників, в деяких місцях надламаний, але він все одно тягнеться до сонця. Таку паралель художниця провела з сучасною Україною, яка розвивається навіть у складні часи своєї історії. Композицію обрамляють бджолині стільники.

"Бджоли летять завжди на Батьківщину, у свій вулик, також як в нашому випадку всі артисти летять додому", — підкреслив Анатолій Солов'яненко.

"На Україну повернусь" — мистецький проект під керівництвом Анатолія Солов'яненка, в рамках якого всесвітньо відомі українські співаки, солісти кращих оперних театрів світу дають безкоштовний концерт на столичній Софійській площі. Виступи відбуватимуться в супроводі великого симфонічного оркестру Національної філармонії України та за участю Національної академічної хорової капели України "Думка".

Що відомо про учасників концерту

Людмила Монастирська визнана кращою сучасної виконавицею ролі Аїди в світі і виступає разом з Пласідо Домінго і Лео Нуччі на сценах "Ла Скала", "Ковент-Гарден", "Метрополітен-опера".

Ольга Безсмертна — перша українська співачка, яка в 2015 році відкривала Віденський бал. Виконувала партії графині в "Весіллі Фігаро", Донни Ельвіри в "Дон Жуані", Леонори в "Трубадурі", Русалка в однойменній опері та інші.

Маріан Талаба — співак, якого європейські критики порівнюють з Енріко Карузо і Лучано Паваротті, понад 15 років є провідним солістом Віденської національної опери.

Зоряна Кушплер — володарка унікального меццо-сопрано. З 2008 року співає у Віденській національній опері, а також виступає на всесвітньо відомих сценах Великобританії, Америки, Японії.

Олександр Цимбалюк – соліст всесвітньо відомих театрів, таких як: "Пестила", "Метрополітен-опера", Паризькій національній та Лондонської королівської опери.

Вхід на концерт вільний, кількість місць обмежена. Для того, щоб бути присутнім на концерті, потрібно пройти реєстрацію за посиланням https://goo.gl/fhM6Hr.

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