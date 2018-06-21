"Последствия гей-парада в Киеве": "Квартал 95" представил альтернативную версию прайда (видео)

Комики представили, как бы мог выглядеть Марш равенства с другими участниками

Юмористическая студия "Квартал 95" представила альтернативную версию ЛГБТ-прайда под названием "Последствия гей-парада в Киеве". Комики подготовили несколько номеров, в которых обыграли болезненные для общества вопросы.

В первой юмористической зарисовке гей Семен Чпок из Мукачева рассказал, что сменить ориентацию его заставило то, что он заснул на лавочке перед проведением прайда.

Герой второго номера – Тамбовский Волк. Он рассуждал на тему того, что для КиевПрайда-2018 собрали около 5000 полицейских.

"Наверно планировали присутствовать очень важные люди", - предположил он.

Видео: "Квартал 95" (youtube.com/Вечерний Квартал fan)

Евгений Житков отметил возрастающую агрессивность всевозможных "ярких меньшинств" против серой массы, которая ест мясо, занимается любовью с противоположным полом, и не подает в суд о сексуальных домогательствах, если женщине подали руку при выходе из транспорта.

Он предложил всем этим людям тоже устроить собрание с защитой из 3000 полицейских.

Актеры студии показали настоящий, по их мнению, гей-парад, на котором собрались те люди, которых мы встречаем ежедневно.

Напомним, как в Киеве прошел Марш равенства.

Евгений Кошевой - что вы не знали о звезде 95 Квартала