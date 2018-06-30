"Постыдилась бы": прабабушка Моники раскрыла ложь Анны Седоковой

Бабушка Максима Чернявского оставила более 20 комментариев под публикацией Седоковой

Украинская исполнительница Анна Седокова уже несколько месяцев судится с бывшим мужем Максимом Чернявским, который забрал у нее ребенка. По данным артистки, ее пытаются лишить родительских прав и требуют алиментов. Об этом девушка неоднократно рассказывала в социальной сети Instagram. Под новой публикацией "свою правду" рассказала бабушка бизнесмена, отца Моники, Марина Чернявская.

"Сложно писать о Монике, не имея права публиковать ее фото. Это одно из требований ко мне: или увидеться с дочкой, но не показывать вам ее фото или не увидеться. Странный выбор. Я думаю, что каждый из нас выбрал бы первое. Есть много требований и условий. Есть много недопониманий и глупостей. И я винила в начале себя, потом его, потом ее. Сейчас уже никого... Но я верю, что любовь победит. Не к друг другу, а нас к маленькому цветочку. И цветочек вырастет и станет красивым, здоровым и очень счастливым цветком. Я обещаю, что приложу к этому максимум усилий. Я очень люблю тебя, Доченька. Мы с Папой тебя очень любим", — написала Седокова в подписи к иллюстративному изображению.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Фото: (instagram.com/annasedokova)

В комментариях пролить свет на ситуацию решила бабушка Максима Чернявского Марина, которая считает, что вина в потере дочери полностью лежит на Седоковой.

"Анна Седокова, скажи подлая лгунья, как ты посмотришь в глаза Максиму после всего, что ты наворотила? А ведь через малое время ты приедешь за Моникой и монитора не будет, и тебе придется смотреть ему в глаза. Или тебе сцы в глаза божья роса? Обрушить ложью столько дерьма на невинных людей? Седокова покажи хоть один документ, где тебя хотят лишить родительских прав или что у тебя просят алименты. Почему ты так нагло врешь или надеешься, что тебе все это сойдет? Обещаю не сойдет. Как только вернусь в Киев ты мне в суде ответишь за всю ложь и оскорбления, которые ты спровоцировала своими лживыми соплями, сама шаришься на Лазурном берегу и продолжаешь заводить своих легковерных фанатов, лить дерьмо на бывшего мужа. Отобрали у тебя дочь любимую? А что же ты не едешь к ней? У Моны уже две недели каникулы и развлекает ее папа и бабушка, а ты где, такая "любящая" мама, тоскуешь — глаз не оторвать. Постыдилась бы, правда, чтобы стыдится, надо знать, что такое стыд, тебе это чувство неведомо, к сожалению. И заткнись наконец, задрала брехней", — эмоционально высказалась прабабушка Моники.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Также, бабушка бизнесмена пригласила посмотреть на Монику.

"Фанатов не приглашаю, боюсь их, как бешеных собак, приглашаю разумных людей, которые соскучились за Моничкой, мне не запрещено ее показывать", — написала она.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Также под публикацией Марина Чернявская написала более 20 комментариев, в которых спорила с фанатами и грубо выражалась по поводу слов Анны Седоковой.

Напомним, что украинской певице Анне Седоковой разрешено видеться с дочерью Моникой только в присутствии надзирателя. Это связанно с разбирательствами между звездой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским.

Видео: (video.rbc.ua)