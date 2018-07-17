Повалялся: Козловский позволил себе немного вольностей в Германии

Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

Артист решил побаловать себя свободой

Известный украинский певец Виталий Козловский посетил Мюнхен. Фотографии со своих прогулок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Певец сообщил, что он насладился свободой в Германии и показал, как позволил себе поваляться на улице Мюнхена.

"Данке Шон, Мюнхен! За то, что можно было поваляться даже на асфальте, и тебя никто не окидывал осуждающим взглядом!", - так подписал свой снимок Виталий Козловский.

Скриншот фото (instagram.com/vkozlovskiy)

Фанаты похвалили певца за такую вольность и предложили ему повторить тоже самое в Киеве.

"Пользуйся моментом свободы", "Свобода внутри нас, в наших головах и действиях!" - написали поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/vkozlovskiy)

"На немецком Шон означает уже, а Шьон - хороший. Спасибо будет, как данке шьон", - поправили пользователи певца.

"И асфальт чистый, можно и в белом лечь отдохнуть. А у нас, если на бордюр сел, то все - ты не человек", - написал другой подписчик.

Скриншот комментариев (instagram.com/vkozlovskiy)

"Я бы тоже полежала на асфальте в Мюнхене", "Ну, красавчик, что ж тут еще сказать?", - продолжали хвалить артиста фанаты.

Скриншот комментариев (instagram.com/vkozlovskiy)

" В чем проблема? Сделай это в Киеве", - предложила Козловскому одна из поклонниц.

Скриншот комментариев (instagram.com/vkozlovskiy)

Скриншот фото (instagram.com/vkozlovskiy)

Кстати, мы недавно писали о том, что Козловский похвастался идеальной фигурой на отдыхе в Болгарии.

На фото Виталий Козловский позирует на побережье в Болгарии, сидя в море. Из одежды на нем только синие шорты. На снимках очень хорошо видно накачанную фигуру звезды, что сразу же подметили его фанаты.

"Сообщения с добрыми пожеланиями или приятными новостями активируют участок мозга, отвечающий за счастье! Всем любви", - так подписал свои фотографии Виталий Козловский.

Видео: STYLER.rbc.ua