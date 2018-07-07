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"Повод для волнения": Даша Аставьева выругалась на камеру (видео)

STYLERЗвёзды        07.07.2018 - 17:39
Фото: Даша Астафьева (facebook.com/da.astaffieva)
Фото: Даша Астафьева (facebook.com/da.astaffieva)

Поклонники Даши Астафьевой улучили ее в неправильной украинской речи

Популярная украинская певица, экс-участница группы "NikitA" Даша Астафьева выругалась на украинском языке. Поклонники поддержали суть посыла, однако обнаружили не только неприличные слова, но и простые ошибки в речи. Видео соответствующего характера опубликовано на официальной странице Дарии Астафьевой в Instagram.

"Повод для волнения всегда найдём с Анной Гурбань", – написала артистка в подписи к опубликованной видеозаписи.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/da_astafieva

Видео: (instagram.com/da_astafieva)

В самом видео Дария отвечает на вопрос Анны о причине волнения фразой "Цей український бл*ть".

Поклонники исполнительницы нашли повод поддержать Астафьеву в вопросе сложности украинского языка, также выразили восхищение ее артистизмом.

"Вам очень идет украинский)", "Просто ван лав", "Это прекрасно бл*ть!))))", "Эта фраза отображает волнения половины страны", — пишут поклонники.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/da_astafieva

Также пользователи сети нашли ошибку в изречении Астафьевой. Несмотря на то, что фраза была построена всего из трех слов, артистка применила слово "украинский" в неправильном падеже по отношению к языку.

"Суржик нам в помощь", "ЦЯ українська, бл@!!", "Если точнее - ця украïнська", — подметили пользователи Instagram.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/da_astafieva

Напомним, что Даша Астафьева рассказала об уходе из группы NikitA.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: Даша Астафьева
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