Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Преклоняюсь": Тина Кароль восхитила фанатов талантом своего сына (видео)

STYLERЗвёзды        21.06.2018 - 16:15
Фото: Тина Кароль с сыном (facebook.com tina.karol)
Фото: Тина Кароль с сыном (facebook.com tina.karol)

Звезда воспитывает юное дарование

Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников талантом своего девятилетнего сына Вениамина. Советующее видео опубликовали на фан-странице певицы в Instagram.

"Тина Кароль учит сына Вениамина играть на фортепиано", - сказано в подписи к ролику.

На видео Вениамин сидит за фортепиано. Слышно, как певица подпевает сыну и помогает ему следить за нотной партитурой.

Видео: Сын Тины Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Поклонники Тины Кароль восхитились ее воспитанием ребенка и талантом Вениамина.

"Умнички, уважаю", - пишут в сети.

"Потрясающая женщина!!! Преклоняюсь!" – восхитились поклонники.

Ранее Тина Кароль покорила фанатов пикантным разрезом на платье.

"Кадр из фотокниги знаменитого французского фотографа Serban D’Argen "Тина Кароль. Одним кадром", - сказала она.

Более того, по словам Кароль, вырученные от продажи фотокниги средства она планирует потратить на помощь детям. 

Что вы не знали о Тине Кароль

"Особенный день": фанаты Тины Кароль показали архивные фото со свадьбы певицы Брюнетка с короткими волосами: Тина Кароль сразила наповал новым образом (фото)
Теги: Тина Кароль
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь