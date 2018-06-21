"Преклоняюсь": Тина Кароль восхитила фанатов талантом своего сына (видео)

Звезда воспитывает юное дарование

Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников талантом своего девятилетнего сына Вениамина. Советующее видео опубликовали на фан-странице певицы в Instagram.

"Тина Кароль учит сына Вениамина играть на фортепиано", - сказано в подписи к ролику.

На видео Вениамин сидит за фортепиано. Слышно, как певица подпевает сыну и помогает ему следить за нотной партитурой.

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 20 Июн 2018 в 3:06 PDT

Видео: Сын Тины Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Поклонники Тины Кароль восхитились ее воспитанием ребенка и талантом Вениамина.

"Умнички, уважаю", - пишут в сети.

"Потрясающая женщина!!! Преклоняюсь!" – восхитились поклонники.

Ранее Тина Кароль покорила фанатов пикантным разрезом на платье.

"Кадр из фотокниги знаменитого французского фотографа Serban D’Argen "Тина Кароль. Одним кадром", - сказала она.

Более того, по словам Кароль, вырученные от продажи фотокниги средства она планирует потратить на помощь детям.

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