"Преклоняюсь": Тина Кароль восхитила фанатов талантом своего сына (видео)

Звезда воспитывает юное дарование
Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников талантом своего девятилетнего сына Вениамина. Советующее видео опубликовали на фан-странице певицы в Instagram.
"Тина Кароль учит сына Вениамина играть на фортепиано", - сказано в подписи к ролику.
На видео Вениамин сидит за фортепиано. Слышно, как певица подпевает сыну и помогает ему следить за нотной партитурой.
Видео: Сын Тины Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)
Поклонники Тины Кароль восхитились ее воспитанием ребенка и талантом Вениамина.
"Умнички, уважаю", - пишут в сети.
"Потрясающая женщина!!! Преклоняюсь!" – восхитились поклонники.
Ранее Тина Кароль покорила фанатов пикантным разрезом на платье.
"Кадр из фотокниги знаменитого французского фотографа Serban D’Argen "Тина Кароль. Одним кадром", - сказала она.
Более того, по словам Кароль, вырученные от продажи фотокниги средства она планирует потратить на помощь детям.
Что вы не знали о Тине Кароль