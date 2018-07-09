"Прощай "Игра престолов": звезда сериала сообщила грустную новость для фанатов саги

Мэйси Уильямс опубликовала сообщение в социальной сети

Популярная актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в мега популярном фантастическом сериале "Игра престолов", сообщила поклонникам о завершении съемок финального сезона. Сообщение с печальной для фанатов сериала новостью Мэйси опубликовала на своей Instagram-страничке.

Селебрити опубликовала снимок своих ног в кроссовках, забрызганных искусственной кровью со съемочной площадки, и написала: "Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, Игра престолов. Какая радость была у меня. Вот к чему пришли мои приключения".

Также фото было помечено интригующими хэштегами "последняя женщина, которая выстояла" и "буду спать следующие четыре года".

Фото (instagram.com/maisie_williams)

Публикация сорвала шквал эмоций от поклонников сериала и от своих фанатов. Они наперебой оставляли в комментариях сообщения с признанием того, что с нетерпением ждут 8 финальный сезон сериала и не могут поверить в конец истории. Однако, были и те кто возмущались, что она "проспойлерила" сериал или писали, что вообще не поняли, что актриса хотела сказать этим снимком.

Фото: Мэйси Уильямс (instagram.com/maisie_williams)



Фото: Мэйси Уильямс (instagram.com/maisie_williams)

Кстати, другая звезда сериала набила себе тату и "заспойлерила" сериал, а Николай Костер-Вальдау намекнул, что его герой в последнем сезоне загадочно покинет сериал.

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