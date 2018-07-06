Звезда "Игры престолов" намекнул, что его герой загадочно покинет сериал

Николай Костер-Вальдау также рассказал об отношениях его персонажа с сестрой в новом сезоне

Известный актер Николай Костер-Вальдау, исполняющий роль Джейме Ланнистера в популярном телесериале "Игра престолов", рассказал в интервью для журнала Vanity Fair о том, как будут развиваться отношения между его персонажем и Серсеей Ланнистер в восьмом сезоне и пожаловался на темпы развития событий в этом проекте.

Фото: Николай Костер-Вальдау (instagram.com/nikolajwilliamcw)

В заключительной серии седьмого сезона между Джейме и его сестрой произошла ссора, после которой он красиво и загадочно покинул Королевскую Гавань. Фанаты картины сразу предположили, что это предвещает смерть Серсеи от руки ее брата-любовника.

Кадр из сериала "Игра престолов"

В своем интервью актер опроверг эту догадку. По его мнению, между родственниками и любовниками могут часто возникать конфликты, но они редко приводят к расставанию. Сам Николай Костер-Вальдау уверен, что этот конфликт сыграет важную роль в 8 сезоне сериала.

Фото: актриса Лена Хиди, играющая в сериале Серсею Ланнистер (instagram.com/iamlenaheadey)

А вот что звезде не понравилось, так это быстрый темп развития сценария: "Раньше у нас был целый сезон для изучения своей роли. Теперь же очень многое происходит неожиданно, и ваш персонаж может измениться на протяжении нескольких эпизодов". И, несмотря на то, что он знал о последней сцене с начала сезона, она все равно далась ему нелегко.

Кстати, Николай Костер-Вальдау любит поговорить о своем персонаже, ранее он уже рассказывал о том, чем все закончится для Джейме Ланнистера.

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