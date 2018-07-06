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Зірка "Ігри престолів" натякнув, що його герой загадково покине серіал

STYLERКіно        06.07.2018 - 03:10
Кадр із серіалу
Кадр із серіалу

Миколай Костер-Вальдау так само розповів про стосунки його персонажа з сестрою в новому сезоні

Відомий актор Миколай Костер-Вальдау, виконуючий роль Джейме Ланністера в популярному телесеріалі "Гра престолів", розповів в інтерв'ю для журналу Vanity Fair про те, як будуть розвиватися відносини між його персонажем і Серсеєю Ланністер у восьмому сезоні і поскаржився на темпи розвитку подій у цьому проекті.

Фото: Миколай Костер-Вальдау (instagram.com/nikolajwilliamcw)

У заключній серії сьомого сезону між Джеймі і його сестрою відбулася сварка, після якої він красиво і загадково покинув Королівську Гавань. Фанати картини відразу припустили, що це передвіщає смерть Серсеї від руки її брата-коханця.

Кадр із серіалу "Гра престолів"

У своєму інтерв'ю актор спростував цю здогадку. На його думку, між родичами і коханцями можуть часто виникати конфлікти, але вони рідко призводять до розставання. Сам Миколай Костер-Вальдау впевнений, що цей конфлікт відіграє важливу роль у 8 сезоні серіалу.

Фото: актриса Лена Хіді, яка грає в серіалі Серсею Ланністер (instagram.com/iamlenaheadey)

А ось що зірці не сподобалося, так це швидкий темп розвитку сценарію: "Раніше у нас був цілий сезон для вивчення своєї ролі. Тепер же дуже багато відбувається несподівано, і ваш персонаж може змінитись протягом кількох епізодів". І, незважаючи на те, що він знав про останній сцені з початку сезону, вона все одно далася йому нелегко.

До речі, Миколай Костер-Вальдау любить поговорити про свого персонажа, раніше він вже розповідав про те, чим все закінчиться для Джеймі Ланністеров.

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Теги: Игра престолов, сериалы
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