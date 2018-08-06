"Просто не могу перед ним устоять": Олег Винник рассказал о своей слабости

Фото: Олег Винник (РБК-Украина)

Певец рассказал также, что любит делать домашние закрутки

Популярный украинский певец, всеобщий любимец Олег Винник, который выступил в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!", признался за кулисами в своей слабости журналистам телеканала "Украина".

"Если я увижу горох – скуплю весь, что есть в наличии: ведро, так ведро! И буду всю дорогу его уплетать. Просто не могу перед ним устоять. И, кстати, неправду говорят, будто от гороха что-то там такое бывает", - повеселил журналистов артист.

Фото: Олег Винник (пресс-служба телеканала "Украина")

Также певец рассказал, что иногда сам делает домашние закрутки и угощает ими друзей.

"Мне нравится и процесс, и, конечно, результат! Недавно во время гастролей на Закарпатье я купил белые грибы. По приезду часть отложил, чтобы пожарить. А часть – закатал в банки. Кстати, люблю закрутками угощать друзей, ведь делая что-то своими руками, ты вкладываешь в этот процесс не только частичку своего труда, но и своей души", - сказал Винник за кулисами шоу.

Фото: Олег Винник (пресс-служба телеканала "Украина")

Отметим, что телевизионную версию шоу "З Днем народження, Україно!" телеканал "Украина" покажет 24 августа. Помимо Олега Винника, в нем приняли участие Тина Кароль, Оля Полякова, Макс Барских, Сергей Бабкин, дуэт "НеАнгелы", группа "Антитіла", The Hardkiss, Monatik, Tayanna, Alekseev.

Кстати, недавно стало известно, во сколько обошелся Виннику отдых в Доминикане.

Также мы писали о том, что Тина Кароль, которая также приняла участие в праздничном шоу, рассказала о создании своего самого нашумевшего хита.

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