"Просто шикарная женщина": Оля Полякова похвасталась новой прической в ретро-стиле

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова так и не смогла определиться: сделать акцент на новой прическе или новой юбке

Суперблондинка украинской эстрады Оля Полякова вновь блеснула своими роскошными женственными формами. Так, на своей instagram-страничке 34-летняя певица опубликовала коллаж сразу из трех снимков, на которых она эффектно позирует в облегающей серой майке и юбке, декорированной огромными бантами.

При этом Полякова появилась в кадре с новой стильной прической в ретро-стиле – крупные волны из гладких волос.

Свой образ "загадочной дивы" Полякова дополнила удобными кроссовками и черными солнечными очками. Отметим, что выбранный наряд весьма удачно подчеркивает буквально идеальную фигуру украинской певицы, которой, кстати, приписывают "самые длинные" ноги украинской эстрады.

"То ли прическа новая, то ли юбка", - подписала снимок Полякова, так и не решившись, на чем же сделать главный акцент своего нового поста.

Стильная Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова похвасталась новой прической (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики Суперблондинки пришли в восторг от ее новых секси-фото. Многие в очередной раз похвалили певицу, которая воспитывает двоих дочек, за отличную форму.

"То ли просто шикарная женщина", - пишет kudueva_04.

"То ли кроссовки", - улыбается hasimaki189.

"Звезда со всех сторон", - отмечает lorik_she.

"Просто нет кокошника, а так агонь", - улыбается akimychustim.

"Оля, ты просто красотка и супер класс", - восхищается darianakuchmezova.

"Ты, как всегда, как с обложки журнала", - пишет dianka54123.

Скриншот комментариев instagram.com/polyakovamusic

Фигуристая Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее Полякова поразила своих фанов, опубликовав уникальный архивный портрет. Тогда поклонники певицы подчеркнули, что в детстве она была похожа на героиню культового сериала 90-х "Твин Пикс" Лору Палмер.

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