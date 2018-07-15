Ради мужа: Меган Маркл отказалась от комфорта

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)

Известный фотограф объяснил причину необычной обуви Меган Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл вынуждена выбирать обувь на высоком каблуке. Об этом сообщает DailyMail.

Основной причиной того, что на всех светских мероприятиях Меган Маркл появляется на очень высоких каблуках стала разница в росте у герцогов Сассекских.

У Меган Маркл рост составляет 170 сантиметров, а у принца Гарри – 186 сантиметров. И для того, чтобы минимизировать эту разницу на фотографиях, которые делают на светских мероприятиях, Меган вынуждена надевать туфли на шпильках.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)

Как объяснил фотограф, который специализируется по знаменитостям Гленн Граттон, большая разница в росте между супругами создает дисбаланс на фотографиях.

"Пары с большой разницей в росте выглядят несбалансированными на фотографиях. Чаще всего невысокий человек, который стоит рядом с высоким, на снимках получается еще ниже, чем она есть на самом деле. И кажется, что она смотрит снизу-вверх на своего партнера", - пояснил фотограф.

Кроме того, герцогине Сассекской приходится тщательно подбирать наряды, которые бы зрительно удлиняли ее фигуру.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)

И возможно, Меган Маркл смогла бы носить туфли на танкетке, но к сожалению, королева Елизавета II терпеть не может такую обувь. Все женщины в королевской семье это знают и стараются ее не носить в присутствии королевы.

Подобная ситуация с ростом и в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Рост Кейт составляет 175 сантиметров, а у принца Уильяма – 191 сантиметр. Поэтому Кейт Миддлтон также вынуждена ходить на высоких каблуках ради своего мужа.

Кстати, Меган Маркл и принц Гарри совершили первую официальную поездку как супруги.

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