"Чудики в трусах": Зеленский повеселил фанов снимком с отдыха на море

Шоумен показал архивное фото с кварталовцами

Владимир Зеленский поделился в сети забавным фото с отдыха на море. Артист опубликовал в Instagram кадр, сделанный еще в 2015-м году, на котором он запечатлен с друзьями-коллегами.

Этот снимок меньше чем за час собрал несколько десятков тысяч лайков.

На фото позируют звезды студии "Квартал 95" - Владимир Зеленский, Мика Фаталов, Степан Казанин и Юрий Корявченков, который также известен как Юзик.

Фото: Фаталов, Зеленский, Казанин и Корявченков (instagram.com/zelenskiy_official)

"2015 год. Ничего не сделаешь, раньше мы выглядели старше", - подписал фото шоумен.

Пользователи уже успели оценить кадр.

"А я уже подумал, что на Зеленского никак спорт не влияет. Потом посмотрел год", - написал один из пользователей соцсети.

"Чудики в трусах! Обожаю вас", - добавил другой пользователь.

Поклонники не прошли мимо и Юрия Корявченкова, который интересно "вписался" в снимок. Фанаты стали шутить: "Юзик всегда молодо выглядит", "Зачем вы помешали Юзику делать фото?"

Скриншоты комментариев к публикации (instagram.com/zelenskiy_official)

Напомним, Владимир Зеленский вызвал восторг у фанов в сети снимками из спортзала.

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