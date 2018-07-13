"Расписался на спинах фанаток и поздравил Сенцова": в Одессу прибыл знаменитый голливудский актер

Фото: Одесский международный кинофестиваль (facebook.com/odessaiff)

Эрик Робертс признался, что никогда не смотрел украинские фильмы

Сегодня в Одессе стартовал международный кинофестиваль. Открытие кинофеста на берегу Черного моря уже стартовало. На мероприятие прибыли многочисленные гости. В их числе был также и почетный гость – известный голливудский актер и брат Джулии Робертс - Эрик Робертс, сообщает "ТСН".

VIP-гость фестиваля сразу же решил обратиться к осужденному в России политзаключенному Олегу Сенцову – Робертс душевно поздравил его с сорокадвухлетием: "С днем рождения, вы гений и спасибо за все".

Звезда Голливуда признался, что абсолютно не знаком с украинским кинематографом. "Вы знаете, я в этом полный ноль – да", - поделился Эрик.

Фото: Эрик Робертс (facebook.com/theericroberts)

Сразу после откровенного признания брат Джулии Робертс лихо расписался на спинах нескольких фанаток и уехал, чтобы есть и отсыпаться перед открытием торжественного мероприятия.

Фестиваль будет длиться всю следующую неделю. Все запланированные события будут проведены сразу на восьми площадках. С 13 по 21 июля в кинотеатрах Одессы зрителям покажут 110 фильмов.

Впервые в Украине на Одесском кинофестивале можно будет познакомиться с отечественным фильмом Сергея Лозницы "Донбасс". Эта кинолента уже получила премию в Каннах за лучшую режиссуру. Среди иностранных лент организаторы особенно выделяют к просмотру такие работы как: "Человеческий поток" китайца Ай Вейвея и "Все знают" с Пенелопой Круз и Хавьером Бардемом. А еще новый фильм скандального режиссера Гаспара Ноэ "Экстаз".

Фееричный кинопраздник по традиции начался с красной дорожки возле Оперного театра.

Напомним, российский призер Международного кинофестиваля Елизавета Стишова отдаст денежную награду родным Сенцова и Серебренникова.

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