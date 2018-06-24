"Развратная волчица": в Ивано-Франковске требуют освятить стадион после выступления Винника

Антихтристианство, соблазнение замужних женщин, пропаганда алкоголя и русского языка — основные претензии к Виннику

22 июня на сайте электронных петиций города Ивано-Франковск появилось необычное заявление. Жители города просят властей освятить стадион "Рух" после концерта Олега Винника. Петиция с соответствующим содержанием была опубликована на сайте "Электронные петиции к власти г. Ивано-Франковск".

Автор петиции Остап Украинец отмечает, что в текстах артиста пропагандируются алкоголизм, антихристианство и развратные фантазии замужних женщин. Также автор выразил мнение, что песни на русском языке поддерживают события на Востоке Украины и другие необоснованные мысли.

"На концерте могли быть маленькие дети, не говоря уже о жителях окрестных домов, которые вынуждены были слушать пропаганду алкоголизма ("Мне не все равно, с кем ты пьешь вино" - это строчки из песен Винника, -ред.), развратных фантазий ("Ты летала в чьих-то сладких снах"), измены ( "Ах, как жесток обман, у тебя с другим роман"), антихристианства (ошибочное мнение: "Человек - отчасти Бог") и др. На концерте также были замужние женщины, у которых во время выполнения артистом некоторых песен могли возникать греховные мысли, которые пагубно влияют на общественную мораль. Заметим также, что большинство песен, несмотря на боевые действия на Востоке Украины, выполнялись на русском языке", — пишет автор петиции.

Для того, чтоб власти договорились со служителями церквей и приняли постановление об освещении стадиона необходимо собрать более 250 подписей. На текущий момент поддерживают автора только 39 человек.

Скриншот петиции (petition.mvk.if.ua)

Напомним, что поклонники украинского исполнителя Олега Винника поломали ворота стадиона "Ворскла" в Полтаве.

Видео: Что вы не знали о любимце страны (video.rbc.ua)