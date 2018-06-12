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"Вовчиці були не в дусі": в Полтаве во время концерта Винника фанаты снесли ворота стадиона

STYLERКурьезы        12.06.2018 - 11:33
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Пользователи соцсети с юмором отреагировали на этот инцидент

Поклонники украинского исполнителя Олега Винника поламали ворота стадиона "Ворскла" в Полтаве. Об этом сообщается на странице Poltava Live в Instagram.

Инцидент произошел 9 июня во время концерта певца.

"Во время концерта Винника в Полтаве зрители снесли ворота стадиона. 9 июня на стадионе "Ворскла" Олег Винник давал концерт в рамках всеукраинского шоу-тура", - говорится в сообщении.

Скриншот поста (instagram.com/poltava_live)

Информации о сумме ущерба, причиненного спортивной арене пока еще нет.

Пользователи соцсети с юмором отреагировали на этот инцидент.

"Слабый пол... Кто это слово придумал?" - иронизируют юзеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/poltava_live)

Скриншот комментариев (instagram.com/poltava_live)

Добавим, что концерт Винника посетили около 7 тысяч зрителей. Билеты стоили от 300 до 600 грн. 

Ранее сообщалось, что Олег Винник отыграл масштабный концерт во Львове (видео). Винник выступал под дождем на стадионе "Арена Львов". Певец исполнил как новые песни, так и популярные хиты: "Нино", "Счастье", "Вовчиця".

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Теги: Олег Винник, концерт
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