"Вовчиці були не в дусі": у Полтаві під час концерту Винника фанати знесли ворота стадіону

Користувачі соцмережі з гумором відреагували на цей інцидент
Шанувальники українського виконавця Олега Винника поламали ворота стадіону "Ворскла" у Полтаві. Про це повідомляється на сторінці Poltava Live Instagram.
Інцидент стався 9 червня під час концерту співака.
"Під час концерту Винника в Полтаві глядачі знесли ворота стадіону. 9 червня на стадіоні "Ворскла" Олег Винник давав концерт у рамках всеукраїнського шоу-туру", - йдеться в повідомленні.
Скріншот поста (instagram.com/poltava_live)
Інформації про суму збитку, заподіяного спортивній арені поки що ще немає.
Користувачі соцмережі з гумором відреагували на цей інцидент.
"Слабка стать... Хто це слово придумав?" - іронізують юзери.
Скріншот коментарів (instagram.com/poltava_live)
Скріншот коментарів (instagram.com/poltava_live)
Додамо, що концерт Винника відвідали близько 7 тисяч глядачів. Квитки коштували від 300 до 600 грн.
Раніше повідомлялося, що Олег Винник відіграв масштабний концерт у Львові (відео). Винник виступав під дощем на стадіоні "Арена Львів". Співак виконав як нові пісні, так і популярні хіти: "Ніно", "Щастя", "Вовчиця".
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