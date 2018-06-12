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"Вовчиці були не в дусі": у Полтаві під час концерту Винника фанати знесли ворота стадіону

STYLERКурйози        12.06.2018 - 11:33
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Користувачі соцмережі з гумором відреагували на цей інцидент

Шанувальники українського виконавця Олега Винника поламали ворота стадіону "Ворскла" у Полтаві. Про це повідомляється на сторінці Poltava Live Instagram.

Інцидент стався 9 червня під час концерту співака.

"Під час концерту Винника в Полтаві глядачі знесли ворота стадіону. 9 червня на стадіоні "Ворскла" Олег Винник давав концерт у рамках всеукраїнського шоу-туру", - йдеться в повідомленні.

Скріншот поста (instagram.com/poltava_live)

Інформації про суму збитку, заподіяного спортивній арені поки що ще немає.

Користувачі соцмережі з гумором відреагували на цей інцидент.

"Слабка стать... Хто це слово придумав?" - іронізують юзери.

Скріншот коментарів (instagram.com/poltava_live)

Скріншот коментарів (instagram.com/poltava_live)

Додамо, що концерт Винника відвідали близько 7 тисяч глядачів. Квитки коштували від 300 до 600 грн.

Раніше повідомлялося, що Олег Винник відіграв масштабний концерт у Львові (відео). Винник виступав під дощем на стадіоні "Арена Львів". Співак виконав як нові пісні, так і популярні хіти: "Ніно", "Щастя", "Вовчиця".

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Теги: Олег Винник, концерт
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