Регина Тодоренко надела алые ботфорты и мини-платье на российскую премию (фото)

Не все поклонники Тодоренко одобрили ее выбор

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, получившая популярность во время съемок передачи "Орел и Решка", для посещения церемонии вручения премии Fashion People Awards выбрала достаточно смелый наряд в красных тонах: блестящее платье в стиле 80-х, чулки ботфорты выше колен. Однако не все подписчики телеведущей положительно оценили ее наряд. Соответствующее фото Тодоренко опубликовала на своей Instagram-страничке.

Отметим, что девятая церемония вручении премии Fashion People Awards прошла 7 июня в Москве. Регина Тодоренко стала победительницей в номинации "Ведущая года". При этом помимо Тодоренко на церемонии также засветились другие украинские певицы: Ани Лорак, Вера Брежнева, Анна Седокова.

"И таки дали премию. Теперь я #FashionВЕДУЩАЯ , за что благодарна всей своей команде , которая поддерживает и делает красивой", - подписала снимок Регина Тодоренко.

Регина Тодоренко во время вручения премии Fashion People Awards (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Многие подписчики Тодоренко вынуждены были признать, что выбранный наряд – не самый лучший образ Тодоренко.

"Вы очень красивая! Но в этот раз что-то пошло не так", - пишет antonia_kiseleva.

"Бедная Регина. Всегда одевается стильно, а это... Похоже на эластичные бинты после операци. Еще и красного цвета", - комментирует miss.doctoras.

"Смените стилиста! Полный провал образ", - советует nadya_kzl.

"Не эстетично выглядит, если честно, образ работницы барделя прошлого века. Сапоги-чулки нужно было в этом случае натягивать до более низкой границы, где бедро не такое мягкое", - советует shokkolad2016.

Скриншот комментариев instagram.com/reginatodorenko

Некоторым же образ Регины понравился.

"Клевый образ, по крайней мере он дерзкий и запоминающийся в отличие от банальных платьев в пол", - пишет fenegfox.

"Красотка, прекрасный образ", - комментирует _s.m.zh.n_.

"Блин, что все какие не образованные, если вам не нравится, идите в стилисты! И сами Регину одевайте. Почему она должна быть как все?! Это отдельный образ, очень даже необычно и красиво! Главное, чтобы нравилось ей самой! А те кто пишут, что это не красиво, сами в моде ничего не понимают! Регина, ты там самая fashion. Очень круто! Люди должны уже понять, что обсирать кого-то за необычность это не должно быть нормой! Не знаю, на сколько я понятно объяснила, но я думаю так", - защищает свою любимицу stopmirrorly.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Кстати, недавно Тодоренко призналась о небольшой неприятности, произошедшей с ней в день открытия шоурума одного из модных брендов.

Регина Тодоренко: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)