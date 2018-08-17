В России срочно госпитализировали звезду "Убойной силы"

Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Артисту провели операцию в одной из больниц Санкт-Петербурга

Известный российский актер Евгений Леонов-Гладышев был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Как сообщает 78.ru, у артиста диагностировали кровоизлияние в мозг.

66-летней звезде "Убойной силы" и "Улиц разбитых фонарей" была проведена операция. В настоящее время Леонов-Гладышев находится в отделении нейрохирургии.

Фото: Евгений Леонов-Гладышев (kinopoisk.ru)

Леонов-Гладышев известен ролями во многих советских фильмах, таких как "Место встречи изменить нельзя", а также ролями во многих сериалах.

Он снялся в образе майора Анатолия Шишкина, начальника отдела по раскрытию убийств в сериале "Убойная сила".

Евгений Леонов-Гладышев родился 24 января 1952 года в Вильнюсе. В 1969 году поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, после окончания которого стал актером киностудии "Ленфильм".

Напомним, известный российский актер Алексей Панин устроил дебош в самолете, вылетавшем из оккупированного Симферополя в Москву. Артист был в нетрезвом состоянии. Из-за его неадекватного поведения самолет не смог взлететь. Более того, как сообщили российские СМИ, Панина сняли с рейса в сопровождении полиции.

Ранее сообщалось о том, что Алексей Панин, который называет себя "любимым актером Путина", призвал всех россиян "валить" из РФ. При этом он сам сбежал из России, оставив огромные долги. Суд запретил Панину, долги которого по алиментам превышают миллион рублей, покидать Россию. Но артист признался радио "Говорит Москва", что успел уехать в Италию.

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