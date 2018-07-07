"Россия, вперед": украинская режиссер поздравила РФ с победой над испанцами на ЧМ 2018

Режиссер переехала в РФ в 2014 году

Режиссер Оксана Байрак, которая родилась в Крыму и в 2014 году эмигрировала из Украины в РФ, бурно порадовалась победой сборной России над испанцами на чемпионате мира по футболу 2018. Она не скрывает своей любви к российской команде и активно поддерживает футболистов. Об этом Байрак написала пост в Instagram.

Напомним, что сборная России по пенальти (4:3) обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал. Основное время игры в Москве на "Лужниках" завершилась со счетом 1:1.

"Россииииия!!!!! Даааааа!!!!!!!!!!!! Пааааааарнииии!!!! Молодцы!!!!! Испанцы повержены! Вперед, к главной победе!!!!! Акинфеев-бог!" - написала в соцсети Байрак.

Скриншот (instagram.com/ksanabayrak)

Интересно, что в комментариях не все поддержали запал Байрак и ее радость по поводу победы сборной.

"Слава Украине, зас*анцы", - написал sashodekaliuk.

"Будем интеллигентными людьми. Можно без отвратных слов. О, спорт, ты мир. Предлагаю удалить напИсанное", - ответила ему Байрак.

Также она написала пользователю sashodekaliuk, что он заангажирован пропагандой.

Скриншот комментариев (instagram.com/ksanabayrak)

Также Байрак считает, что "украинская армия истребляет своих людей на Донбассе".

"Всего два слова - растерзанный Донбасс. РS. И дети, убиенные собственной армией. Видела собственными глазами. Все. Давайте не будем. Я слишком многострадальна", - написала Оксана Байрак.

Скриншот комментариев (instagram.com/ksanabayrak)

Напомним, что Байрак поженила известную украинскую актрису: фото с церемонии.

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