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"С болью вижу истину": Козловский поразил стихом про отношения с бывшей (фото)

STYLERЗвёзды        30.06.2018 - 17:53
Фото: Виталий Козловский с бывшей невестой (instagram.com/vkozlovskiy)
Фото: Виталий Козловский с бывшей невестой (instagram.com/vkozlovskiy)

Певец признался, что они "отпустили друг друга на все четыре стороны"

Известный украинский певец Виталий Козловский поразил поклонников трогательным стихом, который посвящен отношениям с бывшей невестой Раминой Эсхакзай. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"Ты пишешь мне : «Скучаю», я в этом сомневаюсь. Не злюсь и не страдаю, а просто закрываюсь. Ловлю себя на мысли, как все закономерно. Всегда уходит быстро, все то, что чрезмерно. Есть новые этапы в любых из отношений, И лишь дегенераты не видят изменений. Играться в расставания или копить обиды, Какие-то сценарии изображать для вида. Так глупо и бессмысленно, я в это не играю, Но с болью вижу истину и просто отвыкаю", - сказал он.

Фото: Козловский с бывшей деувшкой (instagram.com/vkozlovskiy)

Более того, Козловский уточнил, что познакомился с девушкой во время съемок одного из своих клипов.

"Все началось у нас со съёмок клипа #ОтпускаюНа ... Собственно, со временем так и произошло, мы друг друга отпустили на все четыре стороны", - подчеркнул он.

Фото: скриншот поста (instagram.com/vkozlovskiy)

Кстати, украинский певец Виталий Козловский пришел на шоу своей бывшей невесты Рамины Эсхакзай. Во время съемок бывшие возлюбленные выясняли отношения. На встречу с экс-невестой Козловский пришел с цветами

Бывшие возлюбленные обсуждали скандальный разрыв, разногласия, и обнаженные фото друг друга, хотя темой встречи изначально был успех певца.

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Теги: шоу-биз, девушка, Виталий Козловский
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