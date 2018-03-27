"С детского сада осталась отвращение": Андрей Шевченко о своих кулинарных предпочтениях

Главный тренер сборной рассказал, какие продукты терпеть не может

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не может есть пшенную или перловую кашу. Об этом он рассказал в интервью изданию "Футбол 24".

"Я не могу есть ни пшенную, ни перловую кашу. У меня с детского сада до сих пор осталось отвращение к ним", - сказал Шевченко.

Также наставник сборной рассказал о своем отношении к заведениям фаст-фуда.

"Когда был с детьми в Флориде, то заходили в Five Guys. Они попросили и мы зашли туда. Но я не ел. Вообще не употребляю фаст-фуд", - отметил Андрей Николаевич.

Но есть блюда, которым Шевченко отдает предпочтение. Так, на вопрос журналиста "Если вам скажут, что до конца жизни будете есть только одно блюдо, что это будет?" он ответил, что "не выдержал бы есть только одно".

"Но в таком случае выбрал бы рыбу или салат. А еще лучше - все вместе", - подчеркнул он.

Обладатель "Золотого мяча" также заявил, что не знает, сколько стоит Snickers, так как "не ест шоколад в таком качестве".

Ранее Шевченко рассказал, почему запретил украинским сборникам пользоваться телефонами в столовой.