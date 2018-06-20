"С любимой": Влад Топалов показал, как отдыхает с Региной Тодоренко

На фото Влад Топалов нежно обнимает Тодоренко, а она целует его в щеку

Популярный российский певец отправился вместе со своей любимой в Лондон, где, кстати, Регина Тодоренко отпраздновала свое 28-летие.

Отметим, что имя своего "тайного" бойфренда Регина Тодоренко рассекретила совсем недавно. Однако фанаты телеведущей уже давно догадывались, что у нее роман с бывшим солистом группы Smash!!, 32-летним певцом Владом Топаловым. После своего дня рождения пара все же решилась "открыть карты". Тодоренко и Топалов на своих instagram-страничках опубликовали совместные фото и объяснили подписчикам, что теперь они официально в романтических отношениях.

Сейчас пара отдыхает в Лондоне. Они прогуливаются по улочкам британской столицы, посещают различные туристические точки. При этом интересно, что пока что больше всего яркими снимками делится Влад Топалов. Именно он недавно вновь порадовал фанатов совместным снимком с Тодоренко.

"С любимой… ведущей) сфоткался с кумиром", - подписал трогательный снимок российский певец, на котором Регина Тодоренко целует его в щеку.

Влад Топалов и Регина Тодоренко (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Подписчики Топалова поспешили поздравить и отметить, что они с Тодоренко – отличная пара.

"Два позитива на одном фото", - пишет fox20142.

"Как же вы подходите друг другу. Предчувствие у меня... вот чуйка, что у вас все будет клево. Как созданы друг для друга. Молодцы", - отмечает mukhanova1987.

"Ой, я так рада! Вы так хорошо смотритесь!! Будьте счастливы", - желает liza_shchelkunova.

"Такие классные! Берегите свое счастье и храните его в тишине", - советует kuvshinova4585.

Скриншот комментариев instagram.com/vladtopalovofficial)

"Тут ничего и не добавишь", - подписал снимок Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Ну, куда ж без такого транспорта" (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Вот если бы я делал выставку про себя, она бы выглядела именно так (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, свой 28-й день рождения Регина Тодоренко отметила 14 июня.

В честь дня рождения известной путешественницы и телеведущей STYLER решил вспомнить нашу беседу с Региной Тодоренко. Отметим, что во время встречи именно нашему ресурсу Регина дала свое последнее интервью в качестве ведущей "Орла и Решки". Делимся самыми яркими жизненными советами известной украинки.



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