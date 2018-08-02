"С риском для жизни": группа "Бумбокс" выпустила новый клип с "O.Torvald"

Вечер в Рио (фотограф: Дмитрий Шитко)

Коллаборация известных украинских музыкантов дала свои плоды

Сегодня, 2 августа, две популярные украинские группы Бумбокс и O.Torvald представили совместный клип на трек "Вечер в Рио". Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале OTORVALDband.

Это уже не первая их совместная работа. Ранее они выпустили вместе рэмейк песни "Сочи" Ляписа Трубецкого.

"Вечер в Рио" впервые официально вышел три года назад в альбоме Бумбокса "Голый король", а спустя несколько месяцев O.Torvald включили этот трек в альбом "Бисайды".

Видео: клип на песню "Вечер в Рио" (youtube.com/OTORVALDband)

Режиссером видеоролика стал молодой украинский клипмэйкер Никита Квасников. Слова песни написал Андрей Хливнюк – участник группы Бумбокс, над музыкой работали музыканты O.Torvald, а сама песня записана Дмитрием "Бобом" Хомулко в киевской студии "Бобина".

Фото: съемки клипа (Дмитрий Шитко)

"Если использовать стандартные формулировки, клип на "Рио" действительно долгожданный - менеджмент групп несколько месяцев пытался совместить графики артистов и в мае это наконец удалось. За два коротких ночи, на 29-м километре трассы Киев-Чоп, молодой украинский клипмейкер Никита Квасников заставил Женю Галича и Андрея Хлывнюка пробежать не один десяток километров. И не просто пробежать, а делать это с риском для жизни, ведь за ними гналась на автомобиле разгневанная Анна Рикунова, сыгравшая главную героиню", - написано в описании к видео.

Напомним, известный украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга, актриса театра "Прекрасные цветы" Снежана выпустили клип на старую совместную песню "Напиши меня", которая вышла в 2016 году в альбоме "Не убивай".

Также мы писали, что популярная украинская группа "Антитела" представила новый клип на песню "Лови момент", которая войдет в альбом "Hello".

А группа The Hardkiss порадовала поклонников громкой премьерой нового клипа на песню "Free me".

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