Саундтрек к индийскому фильму от украинской группы выиграл на международном фестивале

Фото: Vivienne Mort (facebook.com/vivienne.mort)

Музыка от группы Vivienne Mort получила премию на фестивале

Саундтрек группы Vivienne Mort к фильму "Три с половиной", снятому Индией в копродукции с Украиной, получил награду на Кипрском международном фестивале. Об этом сообщается на официальном сайте киносмотра.

Музыка, написанная лидером группы Даниэлой Заюшкиной, победила в категории "Лучший саундтрек к полнометражному фильму".

Фильм "Три с половино" рассказывает историю здания, в котором жили абсолютно разные люди. Когда-то оно было жилым помещением, школой и даже борделем. Сейчас здесь живет приличная пожилая пара.

Видео: Трейлер фильма "Три с половиной" (youtube.com/International Film Festival of Kerala)

Картина снята в необычной технике – тремя кадрами, каждый из которых длится около 40 минут. Режиссером фильма выступила Дария Гайкалова.

"Три с половиной" также будет участвовать в международном конкурсе на Одесском кинофестивале, который начнется 13 июля.

Напомним, что украинская документальная лента победила на питчинге в Карловых Варах.

Проект документальной ленты "Панорама" (The Projectionist) кинокомпании "МаГіКа-фільм" победил на питчинге Docs in Progress 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, который проходит с 29 июня по 7 июля.

Режиссером и сценаристом полнометражного фильма-портрета "Панорама" является Юрий Шилов.

Главный герой картины - киномеханик Валентин, который 44 года работает в "Кинопанораме", одном из старейших кинотеатров Киева. В день 60-летия Валентина в кинотеатре начинается пожар и мужчина вынужден уйти на пенсию. В стране, которая стремительно меняется, он пытается найти новый смысл своей жизни.

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