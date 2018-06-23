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"Считают своими": российский боксер высказался об отношении россиян к Усику и Ломаченко

STYLERЗвёзды        23.06.2018 - 07:03
Александр Усик (фото: РБК-Украина)
Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Мурат Гассиев высказался о предстоящем бое с Александром Усиком

Российский боксер Мурат Гассиев, которому предстоит провести бой с украинским чемпионом Александром Усиком, заявил, что россияне считают украинского спортсмена "своим". Об этом Гассиев написал в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между Усиком и Гассиевым пройдет 21 июля в Москве. Поединок состоится на главной крытой арене столицы РФ - спортивном комплексе "Олимпийский".

"Думаю, в "Олимпийском" болельщиков Усика будет как минимум не меньше, чем моих. Александра в России прекрасно знают, любят и считают своим, как и Василия Ломаченко, Геннадия Головкина. А потому разговоры о выступлении "на территории соперника" здесь не очень уместны", - написал Гассиев.

Мурат Гассиев (фото: instagram.com/murat_gassiev)

Также россиянин сказал, что если бы организаторы решили, что надо проводить бой "в Киеве, в Берлине или на Луне", он готов был бы лететь туда. Спортсмен добавил, что ему "по-настоящему не нравится, что некоторые пытаются втянуть наш бой в какие-то политические выяснения и разборки".

"Кстати, болельщикам Александра Усика добраться до Москвы тоже будет проще и дешевле, чем до многих городов Европы", - написал Мурат.

Напомним, недавно российский журналист Юрий Дудь разгневал сеть словами о "братском народе".

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Теги: Александр Усик, Василий Ломаченко
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