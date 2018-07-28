"Шикарная элегантность": Надежда Мейхер похвасталась изысканным платьем и стройной фигурой

Фото: Надежда Мейхер-Грановская (instagram.com-nadyameiher)

Звезда загадочно подписала снимок

Популярная украинская певица Надежда Мейхер часто постит фото в соцсеть, вызывающие безудержный восторг у своих поклонников. На этот раз экс-участница группы "ВИА Гра" в своем Instagram опубликовала снимок, на котором она изображена в шикарном черном платье с разрезом.

Интересный крой платья выгодно подчеркнул всю красоту фигуры Надежды.

Фотоснимок Мейхер загадочно подписала: "Что нам край бездны, ты держишь за руку меня. Вот будет людям всем потеха, От нашего падения...".

Скриншот публикации Надежды Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Поклонники заслуженно осыпали артистку массой искренних комплиментов и назвали ее дерзкой, а также восхитились ее привлекательным нарядом.

"Шикарная женщина!", "Какая дерзкая", "Платье восхитительное, про модель вообще молчу, слов нет", "Образ бомба", - это лишь небольшая часть комментариев, в которых почитатели расхвали наперебой образ певицы.

Скриншот комментариев к публикации Надежды Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Кроме того, Наде даже написали стихи.

Скриншот комментариев к публикации Надежды Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

А еще брюнетка недавно порадовала фанов стильным черно-белым фото в очаровательном неглиже.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Кстати, недавно Джамала устроила летнюю фотосессию со своими родными. Настя Каменских поделилась фото с отдыха у бассейна в Азербайджане. А Надя Дорофеева похвасталась спортивной фигуркой в стильном купальнике.

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