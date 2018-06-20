"Шикарная пара": Даша Астафьева поделилась редким фото со своим любимым

Даша Астафьева и Артем Ким после прошлогоднего скандала редко появляются на публике

Украинская певица, экс-солистка популярной группы "Никита" Даша Астафьева опубликовала на своей instagram-страничке невероятно нежное фото, на котором исполнительница позирует вместе со своим возлюбленным.

Отметим, что жених Астафьевой – бизнесмен Артем Ким – в 2017 году оказался в эпицентре коррупционного скандала. Ким подозревается в хищении государственных средства на сумму около 27 млн грн. Дело связано с тендером по закупке техники на Южноукраинскую атомную станцию и расследуется оно еще с 2012 года. Тогда Кима назвали одним из соорганизаторов незаконного тендера.

Делом Кима занимался Соломенский районный суд Киева, по решению которого жениху Астафьевой продлили домашний арест до 26 января 2018 года.

Сегодня украинская исполнительница не любит говорить об этой истории. Да и фотографиями со своим женихом она теперь делится крайне редко.

Однако недавно побаловала своих подписчиков счастливым снимком, опубликовав его на своей instagram-страничке. На фото – счастливая пара. Артем Ким обнимает свою возлюбленную.

"Брехунчики", - игриво подписала снимок Астафьева.

Даша Астафьева и Артем Ким (фото: instagram.com/da_astafieva)

Подписчики Астафьевой поддержали свою любимицу и ее жениха. Многие подчеркнули, что они действительно отличная пара и пожелали им счастья.

"Даша, ты прям светишься в его руках... Какая же вы красивая пара", - пишет anna_nails_kholodova.

"Такие классные, счастья вам!" – желает julie__alexandra.

"Как нарисованые. Прикольная фотка", - отмечает bondarchuk.v.

"Так мне нравится смотреть ваши общие фото", - признается tonya_katkova.

"Главное, что вы вместе! Счастья вам!" – комментирует t_a_n_y_a_ukraina.

"Рожайте уже маленькую девочку", - пишет nataliya_vasilivna.

Скриншот комментариев instagram.com/da_astafieva

Также Даша Астафьева поделилась еще несколькими снимками, сделанными, судя по всему, на каком—то речном судне в Киеве.

Даша позирует в развевающемся платье в черно-белую полоску. Лицо девушки скрывает солнечный блик.

Романтическая Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Напомним, ранее Астафьева повеселила сеть, опубликовав "беременное" фото.

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