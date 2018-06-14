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Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы

STYLERЗвёзды        14.06.2018 - 21:56
Фото: pixabay.com/joneybrain
Фото: pixabay.com/joneybrain

Актер хочет принять участия в выборах мэра столицы России

Певец, актер и шоумен украинского происхождения Никита Джигурда намерен отказаться от украинского гражданства, чтобы принять участие в выборах мэра Москвы. Об этом артист рассказал в комментарии российскому информационному агентству НСН.

Гражданство не позволило артисту зарегистрироваться в качестве кандидата на пост мэра столицы РФ.

"Сейчас идут разбирательства по этому поводу. До конца недели решают этот вопрос. Дело в том, что упрощенная схема — и я почетный гражданин России. Там как раз вокруг отказа от гражданства идет разговор. До 3 июля есть время. До 3 июля нужно сделать все документы", - объяснил 57-летний шоумен.

"Я в базе "Миротворца", я все равно не могу появиться в Украине, Киеве при этой власти, потому что если они даже героев Украины в лице Савченко сажают. Я внесен в базу за поддержку Донецка. Я помню, что в 2014 году я поддержал парад Победы 9 мая, когда нацисты угрожали повторить Одессу. Потом гражданство получал "ДНР", и так далее. Это все отдельная история. Но до 3 июля решим этот вопрос", — добавил артист.

Скриншот сайта (nsn.fm)

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Кстати, известный российский актер попал в базу "Миротворца".

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Теги: Никита Джигурда
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