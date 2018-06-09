Известный российский актер попал в базу "Миротворца"

Родился и вырос артист в Украине

Известный российский актер попал в базу "чистилища" сайта "Миротворец". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Известный российский актер театра и кино Гоша Кущенко попал в базу преступников сайта "Миротворец".

Известный актер обвиняется в организации нарушения Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым группы иностранных граждан.

Скриншот с сайта (myrotvorets.center)

Кроме того, Гошу Куценко обвиняют в участии в пропагандистских мероприятиях страны агрессора и попытках легализации аннексии АР Крым.

"Организация нарушения Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым группы иностранных граждан. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", - сказано в сообщении.

Скриншот сайта (myrotvorets.center)

Гоша Куценко активно снимается в фильмах, съемки которых проходят в оккупированном Крыму. Недавно он сыграл главную роль в фильме "Балканский рубеж", а ранее в "Каникулах президента", который также снимался на территории оккупированного полуострова.

Скриншот с сайта (simferopol.bezformata.ru)

Гоша Куценко родился 20 мая 1967 года в Запорожье. Среднюю школу закончил во Львове, а в 1988 году переехал в Москву.

Фото: Гоша Куценко (facebook.com/gosha.kutsenko)

Кстати, польский священник, которому запретили въезд в Украину, попал в базу "Миротворца".

Сколько украинских политзаключенных в РФ (video.rbc.ua)