Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Известный российский актер попал в базу "Миротворца"

STYLERLIFE        09.06.2018 - 17:59
Фото: Миротворец (Коллаж РБК-Украина)
Фото: Миротворец (Коллаж РБК-Украина)

Родился и вырос артист в Украине

Известный российский актер попал в базу "чистилища" сайта "Миротворец". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Известный российский актер театра и кино Гоша Кущенко попал в базу преступников сайта "Миротворец".

Известный актер обвиняется в организации нарушения Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым группы иностранных граждан.

Скриншот с сайта (myrotvorets.center)

Кроме того, Гошу Куценко обвиняют в участии в пропагандистских мероприятиях страны агрессора и попытках легализации аннексии АР Крым.

"Организация нарушения Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым группы иностранных граждан. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", - сказано в сообщении.

Скриншот сайта (myrotvorets.center)

Гоша Куценко активно снимается в фильмах, съемки которых проходят в оккупированном Крыму. Недавно он сыграл главную роль в фильме "Балканский рубеж", а ранее в "Каникулах президента", который также снимался на территории оккупированного полуострова.

Скриншот с сайта (simferopol.bezformata.ru)

Гоша Куценко родился 20 мая 1967 года в Запорожье. Среднюю школу закончил во Львове, а в 1988 году переехал в Москву.

Фото: Гоша Куценко (facebook.com/gosha.kutsenko)

Кстати, польский священник, которому запретили въезд в Украину, попал в базу "Миротворца".

Сколько украинских политзаключенных в РФ (video.rbc.ua)

Умер культовый советский актер, звезда "Сибириады" "Скоро как Бузова станет": в сети посмеялись над рок-группой Сергея Безрукова
Теги: актер, Миротворец, Гоша Куценко
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь