Відомий російський актор потрапив в базу "Миротворця"

Народився і виріс артист в Україні
Відомий російський актор потрапив в базу "чистилища" сайту "Миротворець". Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Відомий російський актор театру і кіно Гоша Кущенко потрапив в базу злочинців сайту "Миротворець".
Відомий актор звинувачується в організації порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим групи іноземних громадян.
Скріншот з сайту (myrotvorets.center)
Крім того, Гошу Куценка звинувачують в участі в пропагандистських заходах країни агресора і спроби легалізації анексії АР Крим.
"Організація порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим групи іноземних громадян. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор). Участь у спробах легалізації анексії АР Крим", - сказано в повідомленні.
Скріншот сайту (myrotvorets.center)
Гоша Куценко активно знімається у фільмах, зйомки яких проходять в окупованому Криму. Нещодавно він зіграв головну роль у фільмі "Балканський кордон", а раніше у "Канікулах президента", який також знімався на території окупованого півострова.
Скріншот з сайту (simferopol.bezformata.ru)
Гоша Куценко народився 20 травня 1967 року у Запоріжжі. Середню школу закінчив у Львові, а в 1988 році переїхав до Москви.
Фото: Гоша Куценко (facebook.com/gosha.kutsenko)
До речі, польський священик, якому заборонили в'їзд в Україну, потрапив в базу "Миротворця".
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