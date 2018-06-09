Відомий російський актор потрапив в базу "Миротворця"

Народився і виріс артист в Україні

Відомий російський актор потрапив в базу "чистилища" сайту "Миротворець". Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Відомий російський актор театру і кіно Гоша Кущенко потрапив в базу злочинців сайту "Миротворець".

Відомий актор звинувачується в організації порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим групи іноземних громадян.

Скріншот з сайту (myrotvorets.center)

Крім того, Гошу Куценка звинувачують в участі в пропагандистських заходах країни агресора і спроби легалізації анексії АР Крим.

"Організація порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим групи іноземних громадян. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор). Участь у спробах легалізації анексії АР Крим", - сказано в повідомленні.

Скріншот сайту (myrotvorets.center)

Гоша Куценко активно знімається у фільмах, зйомки яких проходять в окупованому Криму. Нещодавно він зіграв головну роль у фільмі "Балканський кордон", а раніше у "Канікулах президента", який також знімався на території окупованого півострова.

Скріншот з сайту (simferopol.bezformata.ru)

Гоша Куценко народився 20 травня 1967 року у Запоріжжі. Середню школу закінчив у Львові, а в 1988 році переїхав до Москви.

Фото: Гоша Куценко (facebook.com/gosha.kutsenko)

До речі, польський священик, якому заборонили в'їзд в Україну, потрапив в базу "Миротворця".

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