Польский священник, которому запретили въезд в Украину, попал в базу "Миротворца"

"Миротворец" пишет, что священник разжигал межнациональную и межконфессиональную рознь

Польский священник Римско-Католической Церкви Веслав Пенский, которому ранее запретили въезд в Украину из-за регулярных антиукраинских высказываний, попал в базу сайта "Миротворец". Об этом сообщается на сайте Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан.

"Антиукраинская пропаганда под видом религиозной деятельности. Разжигание межнациональной и межконфессиональной розни", - сказано в сообщении "Миротворца".

Скриншот: psb4ukr.org

Священник Веслав Пенский проводил богослужебную деятельность на приходе "Христа Царя Вселенной" Римско-Католической Церкви в Киеве в период с 1999 по сентябрь 2017 года. Является монахом ордена "Паллотинов" Общества Католического Апостольства. В сентябре 2017 года священника перевели в Польшу, после он несколько раз посещал Украину. В феврале он стал персоной нон-грата.

Фото: Веслав Пенский (youtube.com NowyDziennik)

Как передает "Релігійна правда", отец Веслав Пенский на телевидении "Полония" в США, рассказывая о современных поляков в Украине, отмечает, что они здесь чувствуют себя в опасности и их воспринимают как граждан третьей категории.

В другом своем выступлении, о. Веслав отмечает, что в некоторых украинских пособиях содержатся призывы к уничтожению поляков по этническому признаку.

Веслав Пенский также довольно пренебрежительно высказывался о Революции Достоинства, говоря, что Майдан - проплачен с обеих сторон.

"Со стороны власти - это почти все, со стороны оппозиции, думаю, что половина людей получает деньги за свою борьбу на Майдане", - говорил скандальный католический священник.

Он также критиковал украинскую власть, говоря о том, что она подделывает историю польско-украинских взаимоотношений, унижает украинскую конституцию.

В заключении двух экспертов говорится, что Веслав Пенский достаточно часто в свои речах допускает не толерантны, антиукраинские высказывания, усиливают ксенофобские настроения и негативно влияют на Украине-польские отношения.

Ранее сообщалось, что беглый священник УПЦ МП назвал Украину "нулем без России".

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