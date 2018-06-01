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Польський священик, якому заборонили в'їзд в Україну, потрапив в базу "Миротворця"

STYLERLIFE        01.06.2018 - 09:00
Фото: Вєслав Пенський (facebook.com religionpravda)
Фото: Вєслав Пенський (facebook.com religionpravda)

"Миротворець" пише, що священик розпалював міжнаціональну і міжконфесійну ворожнечу

Польський священик Римо-Католицької Церкви Вєслав Пенський, якою раніше заборонили в'їзд в Україну через регулярні антиукраїнські висловлювання, потрапив у базу сайту "Миротворець". Про це повідомляється на сайті Центру досліджень злочинів проти основ національної безпеки України, світу, безпеки громадян.

"Антиукраїнська пропаганда під виглядом релігійної діяльності. Розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі", - сказано в повідомленні "Миротворця".

Скріншот: psb4ukr.org

Священик Вєслав Пенський проводив богослужбову діяльність на парафії "Христа Царя Всесвіту" Римсько-Католицької Церкви в Києві в період з 1999 по вересень 2017 року. Є ченцем ордена "Паллотинів" Товариства Католицького Апостольства. У вересні 2017 року священика перевели в Польщу, після того, як він кілька разів відвідував Україну. У лютому він став персоною нон-грата.

Фото: Вєслав Пенський (youtube.com NowyDziennik)

Як передає "Релігійна правда", отець Вєслав Пенський на телебаченні "Полонія" в США, розповідаючи про сучасних поляків в Україні, відзначає, що вони тут почуваються в небезпеці і їх сприймають як громадян третьої категорії.

В іншому своєму виступі, про. Вєслав відзначає, що в деяких українських посібниках містяться заклики до знищення поляків за етнічною ознакою.

Вєслав Пенський також досить зневажливо висловлювався про Революції Гідності, кажучи, що Майдан - проплачений з обох сторін.

"З боку влади - це майже все, з боку опозиції, думаю, що половина людей отримує гроші за свою боротьбу на Майдані", - говорив скандальний католицький священик.

Він також критикував українську владу, кажучи про те, що вона підробляє історію польсько-українських взаємин, принижує українську конституцію.

В заключенні двох експертів йдеться, що Вєслав Пенський досить часто в своїх промовах допускає не толерантні, антиукраїнські висловлювання, посилюють ксенофобські настрої і негативно впливають на Україні-польські відносини.

Раніше повідомлялося, що колишній священик УПЦ МП назвав Україну "нулем без Росії".

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Теги: священник, запрет, католики, поляк
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