"Сколько можно?": легендарный композитор поддержал позицию Вайкуле по Крыму

Фото: Лайма Вайкуле (instagram.com/laima_vaikule_official)

Композитор заявил, что он тоже не собирается посещать оккупированный полуостров

Известный советский и латвийский композитор, дирижер и пианист Раймонд Паулс поддержал решение российской певицы Лаймы Вайкуле не выступать в аннексированном Крыму. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Раймонд Паулс сообщил, что он также не собирается ехать с концертами на полуостров.

"Это её выбор. Она свободно может... Как она хочет, так она и делает. Я сейчас вообще никуда не езжу – ни в Москву, ни на гастроли. Я отказываюсь просто. Я не хочу больше на гастроли, отказываюсь. Сколько можно? Я уже своё отыграл", - рассказал музыкант.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле "открестилась" от выступлений в Крыму.

"Я прекрасно понимаю, о чем вы меня спрашиваете. В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", - сообщила певица на встрече с журналистами перед концертом в Одессе.

Заявление Лаймы Вайкуле вызвало бурю негодования в России и оккупационные власти аннексированного Крыма даже пригрозили включить ее в санкционные перечни.

Позже Вайкуле сообщила, что ее шокировала реакция людей на слова об аннексированном Крыме.

"Я даже не представляла, что люди - такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Я сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит… Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят… Журналисты - провокаторы и вруны, вот мои впечатления", - сказала певица во время общения с латвийскими журналистами.

Видео: РБК-Украина