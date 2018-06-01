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"Со счастьем в руке": герой Холостяк 8 Рожден Ануси объяснил, почему выбрал Иванну

STYLERЗвёзды        01.06.2018 - 20:27
Рожден Ануси, Иванна и Роза Аль-Намри (instagram.com/rozhdenanusi)
Рожден Ануси, Иванна и Роза Аль-Намри (instagram.com/rozhdenanusi)

Известный певец сделал интригующий пост в соцсети

Украинский певец Рожден Ануси, который в этом году стал главным гером шоу Холостяк 8, прокомментировал свой выбор в финале проекта.

Артиста в сети обвиняли в том, что его выбор был по сценарию. Интернет-пользователи разделились на два лагеря: одни активно поддерживали финалистку Галину, другие - Иванну. Как стало известно в пятницу, 25 мая, победительницей шоу стала Иванна. После чего те, кто остался недоволен финалом шоу, обрушили на Рождена гневные комментарии. 

Наконец артист решил ответить всем поклонникам шоу Холостяк. Рожден на странице в Instagram попытался объяснить, почему выбрал именно Иванну. 

"Кто бы что не говорил, только нам решать, как нам дальше строить свою жизнь. Каждый имеет право на свое мнение, но я сделал выбор, и он мне по душе. Когда у каждого из вас случится ситуация, где вам придется выбирать, не слушайте чужие мысли, будьте собой и проживайте свою жизнь со счастьем в руке!" - написал Рожден Ануси.

Скриншот поста (instagram.com/rozhdenanusi)

 

Фото: Рожден Ануси (instagram.com/rozhdenanusi)

Напомним, в финальном пост-шоу Как выйти замуж Холостяк зрители узнают сенсационные новости от участниц.

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Видео: Какое значение имеет этот праздник (video.rbc.ua)

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Теги: Холостяк
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