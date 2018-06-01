Холостяк 8 сезон: в финальном пост-шоу зрители узнают сенсационные новости от участниц

В пятницу, 1 июня на канале СТБ выйдет в эфир финальный выпуск Как выйти замуж пост-шоу Холостяк 8

25 мая стало известно имя победительницы проекта Холостяк 8. Ею стала 21-летняя Иванна из Луцка. Именно ей Рожден Ануси подарил заветное обручальное кольцо. Как потом сложилась судьба пары - зрители узнают в финальном выпуске Как выйти замуж пост-шоу Холостяк 8.

Как сообщает канал СТБ, в программе с восхитительной ведущей Розой Аль-Намри и экспертами пост-шоу также расскажут о том, как поменялась жизнь девушек после шоу.

"Вас ждут сенсационные новости от участниц разных сезонов проекта Холостяк. Кто из них вышел замуж, а кто только планирует свадьбу? И кто ждет пополнения в семье?" - интригует телеканал.

В студии Как выйти замуж финалистки шоу встретятся с Холостяком.

Рожден Ануси ответит на главный вопрос всех поклонников шоу: вместе ли он с Иванкой.

Допис, поширений Холостяк СТБ (@holostyakstb) 1 Чер 2018 р. о 12:56 PDT

Начало шоу в 20:00 в пятницу, 1 июня на телеканале СТБ.

Напомним, финалистка Холостяк 8 Галина прокомментировала свой выход из проекта.