Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Холостяк 8 сезон: в финальном пост-шоу зрители узнают сенсационные новости от участниц

STYLERТВ-шоу        01.06.2018 - 19:36
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

В пятницу, 1 июня на канале СТБ выйдет в эфир финальный выпуск Как выйти замуж пост-шоу Холостяк 8

25 мая стало известно имя победительницы проекта Холостяк 8. Ею стала 21-летняя Иванна из Луцка. Именно ей Рожден Ануси подарил заветное обручальное кольцо. Как потом сложилась судьба пары - зрители узнают в финальном выпуске Как выйти замуж пост-шоу Холостяк 8. 

Как сообщает канал СТБ, в программе с восхитительной ведущей Розой Аль-Намри и экспертами пост-шоу также расскажут о том, как поменялась жизнь девушек после шоу.

"Вас ждут сенсационные новости от участниц разных сезонов проекта Холостяк. Кто из них вышел замуж, а кто только планирует свадьбу? И кто ждет пополнения в семье?" - интригует телеканал. 

В студии Как выйти замуж финалистки шоу встретятся с Холостяком.

Рожден Ануси ответит на главный вопрос всех поклонников шоу: вместе ли он с Иванкой.

Начало шоу в 20:00 в пятницу, 1 июня на телеканале СТБ. 

Напомним, финалистка Холостяк 8 Галина прокомментировала свой выход из проекта.

Холостяк 8 сезон: 12 выпуск смотреть онлайн Холостяк 8: как украинцы отреагировали на победу Иванны
Теги: Холостяк
"Так облажаться – надо уметь": Забужко заявила, что "спецоперация Бабченко" – мощный удар по ФСБ
"У него выпало два зуба": Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов
Украинка приехала на российский детский конкурс в оккупированный Крым
"Сильно изменился": фото с постаревшим Савиком Шустером удивили сеть
On Top