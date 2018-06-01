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Холостяк 8 сезон: у фінальному пост-шоу глядачі дізнаються сенсаційні новини від учасниць

STYLERТВ-шоу        01.06.2018 - 19:36
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

У п'ятницю, 1 червня на каналі СТБ вийде в ефір фінальний випуск Як вийти заміж пост-шоу Холостяк 8

25 травня стало відомо ім'я переможниці проекту Холостяк 8. Нею стала 21-річна Іванна з Луцька. Саме їй Рожден Анусі подарував заповітну обручку. Як потім склалася доля пари - глядачі дізнаються у фінальному випуску Як вийти заміж пост-шоу Холостяк 8.

Як повідомляє канал СТБ, у програмі з чудовою ведучою Розою Аль-Намрі та експертами пост-шоу також розкажуть про те, як змінилося життя дівчат після шоу.

"Вас чекають сенсаційні новини від учасниць різних сезонів проекту Холостяк. Хто з них вийшов заміж, а хто тільки планує весілля? І хто чекає поповнення в сім'ї?" - інтригує телеканал.

В студії Як вийти заміж фіналістки шоу зустрінуться з Холостяком.

Рожден Анусі відповість на головне питання всіх шанувальників шоу: чи разом він з Іванкою.

Початок шоу о 20:00 у п'ятницю, 1 червня на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, фіналістка Холостяк 8 Галина прокоментувала свій вихід з проекту.

Холостяк 8 сезон: 12 випуск дивитися онлайн Холостяк 8: як українці відреагували на перемогу Іванни
Теги: Холостяк
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