Холостяк 8 сезон: у фінальному пост-шоу глядачі дізнаються сенсаційні новини від учасниць

У п'ятницю, 1 червня на каналі СТБ вийде в ефір фінальний випуск Як вийти заміж пост-шоу Холостяк 8

25 травня стало відомо ім'я переможниці проекту Холостяк 8. Нею стала 21-річна Іванна з Луцька. Саме їй Рожден Анусі подарував заповітну обручку. Як потім склалася доля пари - глядачі дізнаються у фінальному випуску Як вийти заміж пост-шоу Холостяк 8.

Як повідомляє канал СТБ, у програмі з чудовою ведучою Розою Аль-Намрі та експертами пост-шоу також розкажуть про те, як змінилося життя дівчат після шоу.

"Вас чекають сенсаційні новини від учасниць різних сезонів проекту Холостяк. Хто з них вийшов заміж, а хто тільки планує весілля? І хто чекає поповнення в сім'ї?" - інтригує телеканал.

В студії Як вийти заміж фіналістки шоу зустрінуться з Холостяком.

Рожден Анусі відповість на головне питання всіх шанувальників шоу: чи разом він з Іванкою.

Допис, поширений Холостяк СТБ (@holostyakstb) 1 Чер 2018 р. о 12:56 PDT

Початок шоу о 20:00 у п'ятницю, 1 червня на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, фіналістка Холостяк 8 Галина прокоментувала свій вихід з проекту.