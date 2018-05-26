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Холостяк 8: что известно о победительнице шоу

STYLERТВ-шоу        26.05.2018 - 01:00
Фото: Иванна (СТБ)
Фото: Иванна (СТБ)

25 мая стало известно имя победительницы восьмого сезона шоу Холостяк

Холостяк Рожден Ануси определился с ибранницей. Из двух финалисток восьмого сезона проекта он выбрал очаровательную брюнетку Иванну. 21-летняя красотка из Луцка получила заветное обручальное кольцо от главного героя. 

 

Фото: финальная церемония (СТБ)

Не удалось второй финалистке - Галине - победить в шоу. Их прощание было эмоциональным и тяжелым. Холостяк решил, что ему будет сложно строить дальнейшие отношения с Галей. Он - артист, публичный человек. А Галя - очень ранимая, сентиментальная девушка, которой нужно много внимания и заботы.

 

Фото: Галя и Рожден (СТБ)

Что известно о победительнице шоу Холостяк 8

Иванна родилась в Луцке. По профессии она - переводчик польского языка. На проект участница пришла с целью найти целеустремленного, умного, сильного, заботливого и сексуального мужчину с чувством юмора и желанием иметь детей.

У Иванны есть младшие сестричка и братик - 11 и 5 лет. Училась девушка в КНУКиИ, менеджмент социокультурной деятельности. 

На проекте девушка выделялась красотой и харизмой. Как признался Рожден на финальной церемонии, они созданы друг для друга. 

"Ты говорила о том, что мы разные и что тебе это нравится. Но я считаю, что мы с тобой очень похожи. Мне кажется, что ты для меня, а я - для тебя! Надеюсь, ты счастлива", - сказал он.

Кстати, в одиннадцатом выпуске шоу Холостяк 8 Рожден Ануси представил девушек своим родителям.

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Теги: Холостяк
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