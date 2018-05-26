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Холостяк 8: що відомо про переможницю шоу

STYLERТВ-шоу        26.05.2018 - 01:00
Фото: Іванна (СТБ)
Фото: Іванна (СТБ)

25 травня стало відомо ім'я переможниці восьмого сезону шоу Холостяк

Холостяк Рожден Анусі визначився з обраницей. З двох фіналісток восьмого сезону проекту він вибрав чарівну брюнетку Іванну. 21-річна красуня з Луцька отримала заповітну каблучку від головного героя.

 

Фото: фінальна церемонія (СТБ)

Не вдалося другий фіналістці - Галині - перемогти в шоу. Їх прощання було емоційним і важким. Холостяк вирішив, що йому буде складно будувати подальші відносини з Галею. Він - артист, публічна людина. А Галя - дуже ранима, сентиментальна дівчина, якій потрібно багато уваги і турботи.

 

Фото: Галя і Рожден (СТБ)

Що відомо про переможницю шоу Холостяк 8

Іванна народилася в Луцьку. За професією вона - перекладач польської мови. На проект учасниця прийшла з метою знайти цілеспрямованого, розумного, сильного, турботливого і сексуального чоловіка з почуттям гумору і бажанням мати дітей.

У Іванни є молодші сестричка і братик - 11 і 5 років. Вчилася дівчина в КНУКіМ, менеджмент соціокультурної діяльності.

На проекті дівчина виділялася красою і харизмою. Як зізнався Рожден на фінальній церемонії, вони створені один для одного.

"Ти говорила про те, що ми різні, і що тобі це подобається. Але я вважаю, що ми з тобою дуже схожі. Мені здається, що ти для мене, а я - для тебе! Сподіваюся, ти щаслива", - сказав він.

До речі, в одинадцятому випуску шоу Холостяк 8 Рожден Анусі представив дівчат своїм батькам.

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Теги: Холостяк
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