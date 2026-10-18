Дружба длиной в 13 лет: Евгений Янович крестил сына Ярмака и показал особые фото

Украинский шоумен Евгений Янович стал крестным отцом сына рэпера и военнослужащего Александра Ярмака. Ведущий поделился трогательными фотографиями с церемонии и вспомнил, как через 13 лет их дружба переросла в родственные связи.

Как прошли крестины маленького Святослава и кто был среди гостей - рассказывает Styler.

Как прошли крестины

16 октября в семье Александра Ярмака произошло особое событие - крещение его двухмесячного сына Святослава.

Крестным отцом мальчика стал давний друг музыканта, актер и ведущий Евгений Янович. Он поделился радостной новостью с подписчиками и опубликовал серию фотографий из церкви.

На фотографиях можно увидеть, как происходило таинство. Для церемонии семья выбрала традиционный украинский наряд с вышивкой. Наряду с родителями и крестными были и другие близкие люди. Среди гостей также была певица Светлана Тарабарова.

Крестины сына Александра Ярмака (фото: instagram.com/yanovychzhenya)

От друзей в сериале до кумовьев в жизни

В своем сообщении Янович не обошел и общее прошлое с Ярмаком, которое началось еще 13 лет назад.

В 2013 году они вместе появились в популярном молодежном сериале "Як гартувався стайл". Александр сыграл самого себя - рэпера, пытавшегося построить музыкальную карьеру, а Евгений играл его лучшего друга Гуся. Их дуэт запомнился зрителям благодаря юмору, приключениям и забавным диалогам. Впоследствии экранная дружба переросла в настоящую.

Теперь же Янович и Ярмак стали кумовьями. Это изменение в отношениях ведущий обыграл в своем фирменном юмористическом стиле, сравнив реплики из сериала с новым обращением "Кум, поздравляю вас!".

Крестины сына Александра Ярмака (фото: instagram.com/yanovychzhenya)

История, начинавшаяся как общий творческий проект, получила продолжение уже в семейной жизни.

Что известно о семье Ярмака

Напомним, Александр Ярмак во второй раз стал отцом 24 августа 2026 года, в День Независимости Украины.

Ранее Styler рассказывал о рождении сына Ярмака и показывал первые фото малыша. Музыкант тогда поделился семейными фотографиями из роддома и символически поздравил украинцев с праздником от имени новорожденного.

Александр вместе с женой Анной также воспитывают старшую дочь Соломию.