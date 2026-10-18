Дружба довжиною у 13 років: Євген Янович похрестив сина Ярмака та показав особливі фото

Український шоумен Євген Янович став хрещеним батьком сина репера та військовослужбовця Олександра Ярмака. Ведучий поділився зворушливими світлинами з церемонії та пригадав, як за 13 років їхня дружба переросла у родинні зв'язки.
Як минули хрестини маленького Святослава та хто був серед гостей - розповідає Styler.
Як минули хрестини
16 жовтня в родині Олександра Ярмака відбулася особлива подія - хрещення його двомісячного сина Святослава.
Хрещеним батьком хлопчика став давній друг музиканта, актор і ведучий Євген Янович. Саме він поділився радісною новиною з підписниками та опублікував серію фотографій із церкви.
На світлинах можна побачити, як відбувалося таїнство. Для церемонії родина обрала традиційне українське вбрання з вишивкою. Поруч із батьками та хрещеними були й інші близькі люди. Серед гостей також була співачка Світлана Тарабарова.
Від друзів у серіалі до кумів у житті
У своєму дописі Янович не оминув і спільного минулого з Ярмаком, яке почалося ще 13 років тому.
У 2013 році вони разом з'явилися в популярному молодіжному серіалі "Як гартувався стайл". Олександр зіграв самого себе - репера, який намагався побудувати музичну кар'єру, а Євген грав його найкращого друга Гуся. Їхній дует запам'ятався глядачам завдяки гумору, пригодам і кумедним діалогам. Згодом екранна дружба переросла у справжню.
Тепер же Янович і Ярмак стали кумами. Цю зміну у стосунках ведучий обіграв у своєму фірмовому гумористичному стилі, порівнявши репліки із серіалу з новим звертанням "Куме, вітаю вас!".
Історія, яка колись починалася як спільний творчий проєкт, отримала продовження вже у сімейному житті.
Що відомо про родину Ярмака
Нагадаємо, Олександр Ярмак вдруге став батьком 24 серпня 2026 року, у День Незалежності України.
Раніше Styler розповідав про народження сина Ярмака та показував перші фото малюка.Музикант тоді поділився сімейними світлинами з пологового будинку та символічно привітав українців зі святом від імені новонародженого.
Олександр разом із дружиною Анною також виховують старшу доньку Соломію.
Раніше Styler також розповідав, що екссолістка "ВІА Гри" Анастасія Кожевнікова вперше стала мамою та показала новонароджену доньку Вів'єн.