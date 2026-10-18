UA / RU
rbc.ua
Останні новини
13:24 Люди
Дружба довжиною у 13 років: Євген Янович похрестив сина Ярмака та показав особливі фото
12:39 Тренди
Дитяче "Євробачення-2026": хто представить Україну та коли відбудеться фінал
12:01 Гороскопи
Водолій, Близнюки та Діва: цим знакам Зодіаку цікавіше говорити з ChatGPT, ніж із людьми
11:33 Люди
Анна Кошмал показала фігуру до вагітності та після народження доньки (відео)
10:37 Тренди
Осінні фільми за знаками Зодіаку: кому пасує "Гаррі Поттер", а кому "Практична магія"
09:59 Корисне
Як обрати картоплю для пюре, смаження чи салатів: яка розварюється, а яка тримає форму
09:20 Тренди
Що купити, щоб не оновлювати гардероб щосезону: поради стилістки Марковської
08:24 Корисне
"Дідова борода" в українських лісах: чим особливі "оленячі ріжки" і де шукати такі гриби
07:39 Смачно
Шпинатні млинці з рибою та йогуртовим соусом: перевірений рецепт сніданку (фото)
06:00 Гороскопи
Таро-гороскоп на 18 жовтня: прогнози для Тельців, Раків та інших знаків Зодіаку
Всі новини
Головна Люди Дружба довжиною у 13 років: Євген Янович похрестив сина Ярмака та показав особливі фото
Люди 18 жовтня 2026 · 13:24
Додати як бажане джерело в Google

Дружба довжиною у 13 років: Євген Янович похрестив сина Ярмака та показав особливі фото

На родинному святі зібралися близькі музиканта, а сам Євген згадав їхнє спільне минуле
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Дружба довжиною у 13 років: Євген Янович похрестив сина Ярмака та показав особливі фото

Євген Янович похрестив сина Ярмака (колаж: Styler)

Український шоумен Євген Янович став хрещеним батьком сина репера та військовослужбовця Олександра Ярмака. Ведучий поділився зворушливими світлинами з церемонії та пригадав, як за 13 років їхня дружба переросла у родинні зв'язки.

Як минули хрестини маленького Святослава та хто був серед гостей - розповідає Styler.

Як минули хрестини

16 жовтня в родині Олександра Ярмака відбулася особлива подія - хрещення його двомісячного сина Святослава.

Хрещеним батьком хлопчика став давній друг музиканта, актор і ведучий Євген Янович. Саме він поділився радісною новиною з підписниками та опублікував серію фотографій із церкви.

На світлинах можна побачити, як відбувалося таїнство. Для церемонії родина обрала традиційне українське вбрання з вишивкою. Поруч із батьками та хрещеними були й інші близькі люди. Серед гостей також була співачка Світлана Тарабарова.

Дружба довжиною у 13 років: Євген Янович похрестив сина Ярмака та показав особливі фото
Хрестини сина Олександра Ярмака (фото: instagram.com/yanovychzhenya)

Від друзів у серіалі до кумів у житті

У своєму дописі Янович не оминув і спільного минулого з Ярмаком, яке почалося ще 13 років тому.

У 2013 році вони разом з'явилися в популярному молодіжному серіалі "Як гартувався стайл". Олександр зіграв самого себе - репера, який намагався побудувати музичну кар'єру, а Євген грав його найкращого друга Гуся. Їхній дует запам'ятався глядачам завдяки гумору, пригодам і кумедним діалогам. Згодом екранна дружба переросла у справжню.

Тепер же Янович і Ярмак стали кумами. Цю зміну у стосунках ведучий обіграв у своєму фірмовому гумористичному стилі, порівнявши репліки із серіалу з новим звертанням "Куме, вітаю вас!".

Дружба довжиною у 13 років: Євген Янович похрестив сина Ярмака та показав особливі фото
Хрестини сина Олександра Ярмака (фото: instagram.com/yanovychzhenya)

Історія, яка колись починалася як спільний творчий проєкт, отримала продовження вже у сімейному житті.

Що відомо про родину Ярмака

Нагадаємо, Олександр Ярмак вдруге став батьком 24 серпня 2026 року, у День Незалежності України.

Раніше Styler розповідав про народження сина Ярмака та показував перші фото малюка.Музикант тоді поділився сімейними світлинами з пологового будинку та символічно привітав українців зі святом від імені новонародженого.

Олександр разом із дружиною Анною також виховують старшу доньку Соломію.

Раніше Styler також розповідав, що екссолістка "ВІА Гри" Анастасія Кожевнікова вперше стала мамою та показала новонароджену доньку Вів'єн.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Як обрати картоплю для пюре, смаження чи салатів: яка розварюється, а яка тримає форму Корисне Як обрати картоплю для пюре, смаження чи салатів: яка розварюється, а яка тримає форму
Щур, Бик, Дракон і Кінь: астрологиня Гміттер розповіла, чого їм чекати з 17 жовтня
Щур, Бик, Дракон і Кінь: астрологиня Гміттер розповіла, чого їм чекати з 17 жовтня Гороскопи
"Дідова борода" в українських лісах: чим особливі "оленячі ріжки" і де шукати такі гриби
"Дідова борода" в українських лісах: чим особливі "оленячі ріжки" і де шукати такі гриби Корисне
Більше цікавого
Дитяче "Євробачення-2026": хто представить Україну та коли відбудеться фінал Дитяче "Євробачення-2026": хто представить Україну та коли відбудеться фінал Остапова Анастасія · 18 жовтня 2026, 12:39
Водолій, Близнюки та Діва: цим знакам Зодіаку цікавіше говорити з ChatGPT, ніж із людьми Водолій, Близнюки та Діва: цим знакам Зодіаку цікавіше говорити з ChatGPT, ніж із людьми Катерина Собкова · 18 жовтня 2026, 12:01
Анна Кошмал показала фігуру до вагітності та після народження доньки (відео) Анна Кошмал показала фігуру до вагітності та після народження доньки (відео) Остапова Анастасія · 18 жовтня 2026, 11:33
Осінні фільми за знаками Зодіаку: кому пасує "Гаррі Поттер", а кому "Практична магія" Осінні фільми за знаками Зодіаку: кому пасує "Гаррі Поттер", а кому "Практична магія" Поліна Кузенко · 18 жовтня 2026, 10:37